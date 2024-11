La Corporación Municipal exige a la CGH soluciones para acabar con las riadas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 30 de noviembre 2024, 13:37 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

ar. La catástrofe nacional recientemente acaecida en la Comunidad Valenciana, ha provocado la reacción en el municipio que lleva unas semanas concienciándose de cuales son los riesgos reales a los que están expuestos los barrios y núcleos de población de Andújar, los Villares y San José Escobar, cercanos a los arroyos serranos de Mestanza, Tamujoso, Minguillos, Martínmalillo y Escobar.

La Corporación Municipal andujareña exigió, tras una moción que presentó Izquierda Unida-Podemos con Andújar, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un Estudio de Avenidas para periodos de retorno de 10, 100 y 400 años, informar a los usuarios de viviendas que queden dentro de las zonas inundables de la situación en la que se encuentran sus viviendas situadas en las cercanías de un arroyo y modificar el Plan de Ordenación Urbana y evitar las edificaciones en zonas inundables.

La propuesta que presentó este partido de la oposición salió adelante con el apoyo de PP, PSOE y Andalucía por Sí, y no alcanzó el rango de institucional porque Vox se abstuvo. Su portavoz municipal, María Peinado, dijo que no se opondría a que se adoptaran medidas, pero objetó, «grupos políticos que ahora piden las medidas no hicieron nada por aplicarlas cuando estuvieron en el Gobierno Municipal», argumentó para defender su posicionamiento.

Peligro

El portavoz municipal de Izquierda Unida Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, constató como los arroyos se atraviesan el municipio se caracterizan por su fuerte pendiente, escasa vegetación, y el discurrir por terrenos mayoritariamente impermeables, favorecen una alta escorrentía y repentinas avalanchas de agua», remarcó. Añadió que los barrios cercanos y núcleos de población, se han producido situaciones de emergencia e inundaciones.

Atención especial

El edil de la formación de izquierdas representada en la Corporación Municipal andujareña demandó una atención especial a los enclaves por donde discurren los arroyos Mestanza y Tamujoso, «dado que se encuentra embovedado y con una sección ínfima para y eso siempre que se encuentre limpio su interior, hecho muy poco habitual».

En este sentido, Juan Francisco Cazalilla, habló de una rigurosa planificación urbanística, que bajo su parecer, ha permitido construir viviendas junto al cauce embovedado, «quedando muy expuestas a una gran avalancha de agua, que terminará llegando porque el incuestionable cambio climático ocasionará episodios como el valenciano cada vez más frecuentes», expuso.

En el tema de las edificaciones, se desató un debate entre el propio Cazalilla y la portavoz de Vox, porque María Peinado, criticó que se permitieras esas edificaciones en zonas inundables , a lo que el representante de Izquierda Unida Podemos acotó que se realizaron en la década de 1960.

Acciones del Gobierno Local

Emilio Rodríguez, concejal de Medio Ambiente, ejerció de portavoz del Gobierno Municipal en este asunto, y además en la etapa de Juan Francisco Cazalilla como edil de Medio Ambiente tuvo la oportunidad de trabajar en este y en otros temas de calado ambiental cuando el propio Rodríguez era el presidente de la asociación Ameco.

Emilio Rodríguez apoyó las peticiones del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemas, pero le matizó que la situación de Andújar no es la misma que la de Valencia, «porque no está al lado de mar, y porque nunca se han alcanzado lluvias de más 200 litros por metros cuadrado en una jornada», corrigió.

Aún así, el actual responsable del área municipal de Medio Ambiente, admitió que Andújar tiene su riesgo de inundaciones de ahí, que desde el Consistorio ya se están empezando a adoptar medidas como la limpieza integral de los arroyos y acciones para mitigar las inundaciones en el proyecto del Parque Fluvial.