Consistorio y Radio Taxi-Andújar renuevan el acuerdo de movilidad a las pedanías

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha firmado el convenio de colaboración con la Asociación Radio Taxi de Andújar para la continuidad del Programa de ... Movilidad Urbana en las Pedanías durante el ejercicio 2026. En el acto ha estadoacompañado por la concejal de Participación Ciudadana, Rosa Sola, reafirmando el compromiso del equipo de gobierno con los núcleos rurales del municipio.

Este acuerdo permitirá que los residentes de San José de Escobar, Los Villares, La Parrilla, La Ropera, Vegas de Triana, El Sotillo y Los Barrios continúen disponiendo de un servicio regular de taxi que conecta las pedanías con el casco urbano de Andújar, facilitando así el acceso a servicios sanitarios, gestiones administrativas, comercio y otras necesidades básicas.

El programa, que se desarrolla en colaboración con la Asociación Radio Taxi de Andújar, establece un sistema de ayuda directa al usuario. El Ayuntamiento subvenciona 9 euros por trayecto, mientras que el beneficiario abonará únicamente 2 euros por viaje, previa inscripción en el programa y obtención de la correspondiente Tarjeta de Movilidad.

El servicio se prestará de lunes a viernes en horario de mañana, consolidándose como una herramienta eficaz para combatir el aislamiento y garantizar la igualdad de oportunidades entre los distintos núcleos de población del término municipal.

Durante la firma, el alcalde ha subrayado que «este convenio demuestra que vivir en una pedanía no puede suponer una desventaja. Desde el Ayuntamiento seguimos garantizando servicios esenciales y facilitando la movilidad para que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades, independientemente de dónde residan». Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Asociación Radio Taxi de Andújar y de los profesionales del sector, destacando su implicación para hacer posible este programa.

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Andújar reafirma su apuesta por el equilibrio territorial, la cohesión social y el fortalecimiento de los servicios públicos en las pedanías.