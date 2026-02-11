Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

RESPONSABLES DEL CONSISTORIO Y DE LA ASOCIACIÓN RADIO TAXI, ESTA MAÑANA EN EL AYUNTAMIENTO. A, A.

Consistorio y Radio Taxi-Andújar renuevan el acuerdo de movilidad a las pedanías

El alcalde, Francisco Carmona, suscribe el acuerdo acompañado por la concejal de Participación Ciudadana, Rosa Sola, para mantener el servicio durante todo 2026

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 11 de febrero 2026, 18:37

Comenta

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha firmado el convenio de colaboración con la Asociación Radio Taxi de Andújar para la continuidad del Programa de ... Movilidad Urbana en las Pedanías durante el ejercicio 2026. En el acto ha estadoacompañado por la concejal de Participación Ciudadana, Rosa Sola, reafirmando el compromiso del equipo de gobierno con los núcleos rurales del municipio.

