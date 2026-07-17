El Consistorio de Andújar presenta un plan de limpieza especial para el verano

l Ayuntamiento anunció ayer la marcha el Plan Especial de Limpieza de cada verano que reforzará los trabajos de limpieza viaria durante los meses de ... julio, agosto y septiembre, hasta el inicio del curso escolar, con el objetivo de mejorar el estado de calles y espacios públicos en todos los barrios de la ciudad, como dice que se lleva haciendo desde el año 2023. Este dispositivo extraordinario contempla una limpieza más intensiva que complementará las labores habituales mediante actuaciones de baldeo mixto, barrido y limpieza en profundidad, prestando especial atención a aquellos detalles que inciden directamente en la imagen y el mantenimiento de la vía pública.

Entre las actuaciones se incluyen el baldeo con agua a presión y productos específicos de limpieza, la aplicación de quitamanchas, la retirada de colillas y chicles y la limpieza de todos aquellos espacios públicos accesibles que requieran una intervención más exhaustiva.

Novedad

Una de las principales novedades del plan es que estas actuaciones llegarán a barrios donde la actual encomienda del servicio no contempla el baldeo mixto con agua a presión. Los trabajos se desarrollarán de forma programada en La Paz y Montañés, la zona de La Verbena, Parque San Eufrasio y su entorno, el Polígono Puerta Madrid, Lagunilla, la zona de Institutos, Plaza de Toros, Parque Europa y la zona de Ronda Mestanza, permitiendo extender este refuerzo de limpieza a las áreas periféricas del centro de la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha señalado que este plan nace porque entendemos que la encomienda actual resulta insuficiente para responder a las necesidades de limpieza que presenta la ciudad durante los meses de verano. «Queremos que todos los vecinos reciban el mismo nivel de atención, independientemente del barrio en el que viva», indica.

Duras críticas por grupos de la oposición

El anuncio de este plan recibió ayer críticas por grupos de la oposición. El portavoz municipal de IU-Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, afirmó que se vuelve a publicar un plan de limpieza que nunca llega, «e impiden que los ciudadanos comenten en las redes sociales del Ayuntamiento para que no se ponga en evidencia su desastrosa gestión», aseveró.

El PSOE subrayó que este plan llega tras tres años de abandono, «solo esperamos que esta acción no sea la única y no sólo sirva para propaganda electoralista ya que seguimos teniendo un serio problema de mantenimiento y limpieza en nuestra ciudad».