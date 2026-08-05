El Consistorio de Andújar abre un nuevo programa de Formación y Empleo

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para la Programación Municipal de Formación para el Empleo 2026, una iniciativa que ofrece cinco cursos gratuitos ... orientados a mejorar la cualificación profesional de la ciudadanía y favorecer así su acceso al mercado laboral. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo viernes día 4 de septiembre a través del formulario de inscripción online que se ofrece desde el ente local.

También dará comienzo el curso de Operaciones Básicas de Albañilería con Prevención de Riesgos Laborales, que se desarrollará del 14 de septiembre al 16 de octubre, con una duración de 120 horas, de las que 40 horas corresponderán a prácticas en empresa. Esta acción formativa dispondrá de 15 plazas y se impartirá en el Polígono Guadalquivir. A partir del 21 de septiembre se desarrollará el curso de Atención Socio sanitaria y Servicios Domiciliarios, con 120 horas de formación y 15 plazas disponibles, que tendrá lugar en el Centro de Usos Múltiples.

La oferta se completa con el curso de Operaciones Auxiliares de Almacén y Carretilla Elevadora, previsto del 28 de septiembre al 6 de noviembre, con 140 horas de formación y 20 plazas. La formación se impartirá entre el Centro de Formación San José y el Polígono Guadalquivir e incluirá la capacitación para el manejo de carretilla elevadora. Por último, desde el 21 de septiembre hasta el 4 de diciembre se impartirá el curso de Soldadura Básica Aplicada a Estructuras Metálicas, con una duración de 250 horas, combinando teleformación, formación presencial y 100 horas de prácticas en empresa. Esta acción contará con 15 plazas y se desarrollará en el Polígono Guadalquivir.

Adaptada a cada perfil

Con esta programación, el Consistorio pone a disposición de la ciudadanía una oferta formativa adaptada a perfiles profesionales con alta demanda de empleo, combinando formación teórica con prácticas en empresas para facilitar la adquisición de experiencia y mejorar la empleabilidad de los participantes para ofrecerles un mejor porvenir.

La convocatoria está dirigida prioritariamente a personas desempleadas empadronadas en Andújar, aunque los interesados podrán solicitar varios cursos, indicando el orden de preferencia. La programación comenzará el 14 de septiembre con dos ediciones del curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilador Externo Automatizado (DEA), de seis horas de duración cada una, que se impartirán en el Centro de Formación San José y contarán con diez plazas por edición.