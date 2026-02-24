El Consistorio activa un plan para mitigar los efectos del temporal en Andújar
TREN DE BORRASCAS ·El ente local destinará cerca de unos 500.000 euros a rehabilitar viviendas, caminos y mejorar el mobiliario urbano
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Martes, 24 de febrero 2026, 13:44
ndújar. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de recuperación para hacer frente a los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas que ... ha afectado al municipio y su término rural. Esta actuación combina medidas de apoyo directo a los vecinos con intervenciones destinadas a restablecer la normalidad en infraestructuras, caminos públicos y calles.
El alcalde, Francisco Carmona, señaló ayer en una comparencia que, tras casi dos semanas desde el paso de este episodio meteorológico que ha azotado Andalucía y la provincia de Jaén,
«llega el momento de tomar medidas y actuar». En este sentido destacó que el primer paso ha sido el trabajo de evaluación realizado por los técnicos municipales, quienes han analizado los daños en viviendas, caminos, instalaciones y accesos rurales.
Entre las zonas con afecciones se encuentran distintos puntos del término municipal, donde se han registrado incidencias en viviendas, accesos y parcelas, así como daños en infraestructuras públicas. Asimismo, el temporal ha provocado deterioros en más de 40 caminos rurales, con problemas en accesos, acequias, puentes y pasos de agua, afectando directamente a la movilidad y a la actividad agrícola.
Paquete de medidas
A partir de esta evaluación técnica, el Ayuntamiento ha activado un paquete de ayudas de carácter excepcional destinadas a la recuperación de viviendas habituales. En primer lugar, se ha establecido una línea urgente de 40.000 euros para atender daños directos derivados del temporal.
A ello se suma la próxima convocatoria del Plan Municipal de Vivienda, dotado con 250.000 euros, que permitirá financiar actuaciones de rehabilitación tanto en viviendas particulares como en comunidades de propietarios y responder a situaciones de urgencia. En total, el Consistorio movilizará 290.000 euros en ayudas dirigidas a vecinos, con especial atención a primeras viviendas y colectivos vulnerables, incluyendo la posibilidad de cubrir hasta el 90% de las actuaciones en el caso de personas mayores de 65 años en intervenciones relacionadas con accesibilidad. Paralelamente, ya se están llevando a cabo labores de limpieza mediante medios municipales y se tramitarán solicitudes de apoyo ante otras administraciones, tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía.
Junto a estas medidas, el Ayuntamiento ejecutará un Plan de Asfaltado con una inversión de 200.000 euros, cuyo proyecto ya se encuentra redactado y que permitirá actuar de forma planificada en distintas calles del municipio que han visto agravado su deterioro como consecuencia del temporal y del tránsito diario de vehículos. Este plan tiene como objetivo no solo mejorar el estado del firme, sino reforzar la seguridad vial y la accesibilidad en el conjunto del viario urbano. Mientras las condiciones meteorológicas permitan el asfaltado en caliente -que requiere estabilidad y ausencia de lluvias-, el Consistorio ha contratado de forma urgente un plan de bacheo que ya se está ejecutando para atender las incidencias más inmediatas. Estas actuaciones están dirigidas a eliminar desperfectos puntuales que afectan a la circulación y a prevenir daños mayores en la estructura del pavimento.
Una vez mejore la climatología, se iniciará la fase principal del plan de asfaltado, que permitirá intervenir de manera más profunda y duradera en aquellas vías que presentan un mayor desgaste. Con ello, el Ayuntamiento busca dar respuesta tanto a las consecuencias del temporal como al mantenimiento necesario del viario, garantizando unas calles en mejores condiciones para vecinos y conductores.
Zonas más afectadas
El primer edil detalló que las zonas más afectadas por el temporal fueron dos viviendas en San José de Escobar, la zona anexa a Los Marcos, las inmediaciones de Los Villares de Andújar (a la altura del arroyo Martín Gordo). algunos puntos de La Isla, en Camino de La Ropera, en los Cortijuelos y el núcleo de la Carretera de La Parrilla, la techumbre del polideportivo municipal y algunos edificios municipales, principalmente por goteras y humedades.
