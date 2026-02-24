Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

LAS LLUVIAS SE HAN CEBADO CON EL OLIVAR Y LOS CAMINOS. GONZÁLEZ

El Consistorio activa un plan para mitigar los efectos del temporal en Andújar

TREN DE BORRASCAS ·

El ente local destinará cerca de unos 500.000 euros a rehabilitar viviendas, caminos y mejorar el mobiliario urbano

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 24 de febrero 2026, 13:44

Comenta

ndújar. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de recuperación para hacer frente a los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas que ... ha afectado al municipio y su término rural. Esta actuación combina medidas de apoyo directo a los vecinos con intervenciones destinadas a restablecer la normalidad en infraestructuras, caminos públicos y calles.

