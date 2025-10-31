Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra durante su visita institucional al Ayuntamiento. GONZÁLEZ

El compromiso por lo 'verde' tiene premio en Andújar

MEDIO AMBIENTE ·

Satisfacción generalizada en la ciudad tras la visita y el compromiso de Sara Aagesen cuyo ministerio da aprobado dos proyectos ecológicos por valor de siete millones de euros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El Ayuntamiento ha realizado una valoración positiva de la visita que el pasado jueves realizó a la ciudad la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra ... para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien conoció de primera mano dos importantes proyectos de ciudad financiados con fondos europeos a través de su ministerio.

