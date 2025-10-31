El compromiso por lo 'verde' tiene premio en Andújar

El Ayuntamiento ha realizado una valoración positiva de la visita que el pasado jueves realizó a la ciudad la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra ... para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien conoció de primera mano dos importantes proyectos de ciudad financiados con fondos europeos a través de su ministerio.

Desde el Consistorio andujareño, se apunta como la ministra destacó el trabajo realizado por los técnicos municipales, «reconociendo la calidad y la visión de futuro de las iniciativas presentadas». Andújar ha recibido un total de 3, 2 millones para el Proyecto del Parque Fluvial Orgánico: 'Besando y abrazando el Guadalquivir y otros 3, 5 más para infraestructuras verdes. «En total, casi siete millones de euros que transformarán Andújar, reforzando nuestra conexión con el río, mejorando nuestros espacios naturales y construyendo una ciudad más verde, sostenible y amable».

La ministra también se trasladó a la sede de la Agrupación Local del PSOE donde trasladó su cariño a los socialistas andujareños, aprovechando la visita institucional. Esta formación política en la ciudad alaba el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Andújar. «Trabajamos por nuestros pueblos y ciudades sin distinción, gobierne quien gobierne», deduce el PSOE local.