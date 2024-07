Comienzo del cambio

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 15 de julio 2024, 12:21 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Así califica el gobierno municipal del PP, de mayoría absoluta, liderado por el alcalde Paco Carmona, el primer año de su mandato. Con un cuidado escenario, en el centro del edificio del Palacio Municipal y rodeado de sus ediles, el alcalde de Andújar se mostró firme y seguro, no sólo en su exposición de lo que ha sido este su primer año de mandato, sino más incisivo en sus respuestas a la preguntas lanzadas por los medios de comunicación locales.

Carmona dejó claro al personal lo que quiere para la ciudad de Andújar y como lo quiere. No es una persona que se deje influir por las criticas banales,

ni por presiones que no sean sino para lo que él considera un beneficio para su pueblo; un pueblo que confió en él y su equipo, de manera absoluta y al que está dispuesto a cambiar, cambio que ha empezado, con sus aciertos y errores, desde el minuto uno de su mandato. Está claro, y así lo mostró, que cuenta con un equipo de gobierno, en el que ante cualquier actuación o logro no dejó de ensalzar y el valioso trabajo de la plantilla municipal que le ayuda en su gestión. Los logros, algunos de ellos históricos, por el tiempo que llevaban en carpeta, en este primer año; ahí están para gusto de unos y disgusto para otros. Relatarlos supondría reiterarme en la información de mi compañero José Carlos. Habrá quien no se crea que proyectos, como el Palacio de El Ecijano que se dieron por hechos en el anterior mandato, sean ahora una de esas obras que dormían en el suelo de los justos, por desavenencias de vaya usted a saber que o como el Conservatorio se ha abierto, ahora si a un grado superior y se han abierto las vías pecuarias, cerradas en 2004.

A los cinco hitos que Carmona dice haber conseguido, suma el objetivo más importante para él y su equipo, el desarrollo empresarial, en el que se han dado pasos, sin lamentos de lo perdido y con logros contantes y sonantes, a los que hay que añadir proyectos presentados, que por prudencia no desveló, pero sí que aclaró que otros, como el complejo de la viña de Argimiro, no estaban parados y realizados, ahí están para el que tenga ojos y quiera ver, vea. Que queda, claro que quedan , unos en proyectos para iniciar, otros como la climatización del Teatro Principal, que a quien se le ocurre y ha llevado ya este años ha dejar de utilizarse antes de tiempo y así acometer la obra de la misma.

El alcalde Paco Carmona y su equipo de gobierno tienen claro la ciudad que quieren, accesible, asequible, saludable e inclusiva. Por ello desgranó lo hecho y por hacer en todas y cada una de las áreas, subrayando las ganas de trabajar suyas y de todo su equipo. Tiene muy claro los flancos por los que la oposición mayoritaria, PSOE, atacara su gestión, la economía municipal, la liquidez del Ayuntamiento de un año del que son responsables al cincuenta por ciento. Lo de la liquidez, «el Ayuntamiento tiene de sobra» y en ningún momento «gastamos más que ingresamos». Se vio seguro en estas afirmaciones, al igual que se ve seguro y con argumentos de peso en decisiones que toma. Ni que decir tiene, que es consciente de que su forma de gobernar y su trato no es del gusto de todos, pero si se muestra un alcalde seguro de lo que quiere y como lo quiere; que está dispuesto a llevar a cabo cuanto llevaba en su programa electoral para ese cambio de ciudad que desea y poner a la ciudad de Andújar, de una vez por todas y no sólo con frases hechas, en el lugar que le corresponde, en el verdadero centro de la comarca, porque Andújar lo fue, lo perdió y por muchas palabras bonitas , no ha recuperado esa comarcalidad. Cierto que hay acontecimientos puntuales que la elevan por momentos, pero no es la cotidianeidad.

De ahí, que sea el momento, quizás el más oportuno, para que alineados con la colaboración de la Junta de Andalucía, esta ciudad despegue por fin. Ahora bien, sin olvidar que un pueblo somos todos y que arrimar el hombro es tarea de todos. Si estamos en racha, que según el balance presentado de este primer año, por el alcalde Paco Carmona, con sus deficiencias, que haberlas, hay, lo estamos, aprovechemos las sinergias y sobre todo el esfuerzo y la colaboración de otras administraciones, concretamente de la Junta de Andalucía.