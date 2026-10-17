El comercio iliturgitano se enseñorea con la IV Noche en Blanco

La Noche en Blanco del Comercio de Andújar mostró en la tarde noche de ayer las mejores galas de los establecimientos y negocios de la ... ciudad, que tomaron la calle. Esta actuación de dinamización comercial estuvo promovida por la Cámara de Comercio de Andújar a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2026 impulsado por Cámara de España, la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y turismo con financiación de Fondos FEDER de la Unión Europea y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y de las asociaciones comerciales del municipio.

La Noche en Blanco del Comercio alcanzó su cuarta edición con el objetivo de reforzar la actividad del comercio de proximidad y convertir las calles del Centro Comercial Abierto en un espacio de encuentro, ocio y revitalización. Además, potenció al sector terciario, que se sitúa en la cúspide de la actividad económica del municipio. Los organizadores destacaron que esta actividad combinó el impulso al comercio de proximidad con la cultura, el ocio y las actividades de dinamización, ya que la ampliación del horario comercial permitió los establecimientos ofrecer sus productos y servicios durante más tiempo y aprovecharon, por tanto, una jornada especialmente diseñada para favorecer la afluencia de público.

En varios espacios

La Noche en Blanco se desarrolló en distintos espacios y calles del centro de Andújar, entre ellos la Plaza de la Constitución, calle Ollerías, Plaza de la Autonomía, Plaza de la Jamuga, Plaza Rivas Sabater, San Antonio, Montero Moya, San Francisco, 22 de Julio, 12 de Agosto, Doctor Montoro e Ibáñez Marín. Los negocios mostraron una decoración especial y ofrecieron descuentos y promociones durante la jornada. La programación concertó propuestas dirigidas a diferentes públicos, con pasacalles infantiles con personajes, espectáculos itinerantes, pompas gigantes y una charanga musical. También se celebraron dos rutas interpretativas sobre la historia y el presente del comercio de Andújar, organizadas en colaboración con el área de Turismo y la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.

La programación incluyó igualmente actuaciones de Los Bailongos, espectáculos de títeres infantiles, un circuito abierto de taekwondo, con participación tanto para niños como para adultos, y varias actuaciones de la Big Band del Conservatorio Juan de Castro de Andújar. Como novedad, la Asociación de Artesanos de Andújar gozó de una participación destacada con distintos talleres en la calle que acercaron al público el trabajo artesanal y mostrar así el talento vinculado a este sector en el municipio.

La iniciativa incorporó también un acompañamiento individualizado a los comercios participantes por parte de la Cámara de Comercio, con asesoramiento en materia de impulso comercial, planificación de horarios, estrategias para atraer clientes, fidelización y mejora de la visibilidad de los establecimientos, así como acciones dirigidas a reforzar el posicionamiento del Centro Comercial Abierto de Andújar, uno de los más amplios de Andalucía.

La Cámara de Comercio puso de relieve importancia de fomentar el consumo en el comercio de proximidad frente a otras formas de compra, destacando el valor añadido de los establecimientos locales por su atención personalizada, cercanía y capacidad para generar actividad económica y empleo en la ciudad. El concejal de Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez, apuntó que, «acciones como La Noche en Blanco de Comercio son la oportunidad perfecta para convertir las principales calles y plazas Andújar en un gran espacio de encuentro, ocio y actividad comercial».

La gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, Ana Peña, destacó el asesoramiento en materia de activación comercial que recibieron los comercios participantes con la idea de aprovechar su participación e imagen en la Noche en Blanco y mejorar el impacto de las acciones desarrolladas.