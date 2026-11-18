La Casa Azul fue escenario ayer martes de la jornada 'Neuromarketing aplicado al punto de venta', una iniciativa adscrita al Plan Cameral 2026-2028, Capacitación ... Avanzada para el Comercio, promovida por la Cámara de Comercio de Andújar, Cámaras de Andalucía y Junta de Andalucía.

El profesor universitario y experto en escaparatismo, Carlos Lancha, aleccionó a las comerciantes de la ciudad que participaron en la actividad en mostrar a los clientes técnicas visuales dentro de las tiendas para que sepan captar su atención. Lancha ya estuvo presente en una actividad de esta índole el pasado mes de septiembre, pero en esa ocasión se centró en los escaparates.

Este experto defendió las bondades del comercio minorista que basa su apuesta por el trato personalizado, «en la que hace que el cliente se encuentre cómodo y decida volver a ese establecimiento». Subrayó que el comercio tradicional se debe de adaptar a las nuevas técnicas para captar la atención de los consumidores.

El presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, indicó que esta jornada fue beneficiosa para el comercio de la ciudad, «porque se le dieron nociones de mejora del interior de sus establecimientos para que incrementen sus ventas». Esta pretensión entronca con el objetivo de la Cámara de Comercio iliturgitana que es la de visibilizar el sector terciario de la ciudad hacia el exterior. «Para que el comercio sea mucho más dinámico».

El sector preponderante

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía revelan como el sector comercial es el que goza de más actividad económica en el municipio, y además lo hace con una gran preponderancia sobre el resto de los sectores, donde apenas figura la industria. El estudio recoge unas 800 actividades comerciales al por mayor y menor. Le sigue en segunda posición la agricultura y ganadería con unas 500, donde el olivar y el algodón son los cultivos con más arraigo en el municipio iliturgitano. Ya de lejos, le siguen la construcción, el transporte y el almacenamiento y otros servicios, por este orden.

La gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, Ana Peña, indicó que estas jornadas mejoran la capacitación de los comerciantes. La Junta se va a implicar con las Cámaras de Comercio de Andalucía hasta el año 2028 en estos programas formativos.