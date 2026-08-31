Vecinos de los entornos rurales de la zona claman contra el mal estado de las vías y arroyos

Las personas afectadas por el mal estado de la carretera JV-5015 Arroyo Escobar Alto, protestan y exigen soluciones ante los estragos que ocasiona este ... trazado de unos siete kilómetros, donde se despliegan unos 100 hogares. Llevan ya años avisando del deterioro de esta vía, y las alarmas se encendieron el pasado invierno con las intensas lluvias, que ahondaron en la problemática. Dicen estar hartos de tanto olvido y abandono y piden ser escuchados.

Bien es cierto que solo viven dos familias de continuo, pero es un tramo muy frecuentado porque son varias las personas que tienen en esta zona su segunda residencia donde se desarrollan labores agrícolas y es empleada por los visitantes que acuden los fines de semana y fechas tan señaladas como Aparición y Romería de la Virgen de la Cabeza al Santuario de la Virgen de la Cabeza, porque el GPS los desvía por allí, hecho que ha provocado más de un estrago y algún que otro sobresalto.

Una de las personas que tiene aquí una casa de campo, María José Medina, indica que llevan ya años reivindicando el arreglo de esta carretera con un trazado de unos siete kilómetros que discurre entre el poblado de La Quintería (perteneciente al municipio de Villanueva de la Reina) hasta el enclave conocido como 'Los Eucaliptos', que conecta con la carretera de La Parrilla, ya en el término municipal de Andújar que también integra el arroyo Escobar, fuente también de problemas en esta carretera, por lo que las quejas afectan a varias administraciones y municipios. De hecho, los vecinos de San José de Escobar (perteneciente a Andújar) y de La Quintería (dentro de Villanueva de la Reina) también planean unirse con los moradores que sufren las consecuencias del deterioro de la JV-5015, para pedir también el arreglo de su carretera, también deteriorada.

Incomunicados

El tren de borrascas del pasado invierno dejó durante una semana incomunicados a los vecinos que allí se encontraban. El desbordamiento de los arroyos ocasionó numerosas anegaciones de agua y la erosión de los puentes de la zona. Los residentes han trasladado sus denuncias a los ayuntamientos de Andújar, Villanueva de la Reina, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Oficina Comarcal Agraria y a la Diputación Provincial de Jaén, por lo que los escritos han llegado a todas las administraciones. Es cierto que han realizado actuaciones en esta zona, pero a tenor de los hechos han sido insuficientes, como relatan los vecinos. «Los baches de la carretera se han convertido en barrancos que han dejado colgados a camiones y autobuses, aparte de que la vegetación que invade la calzada impide la circulación», comenta Manuel Santamaría, que incluso ha tenido que retirar con la motosierra la vegetación para que los coches pudieran transitar con normalidad.

Pasos elevados

Estos habitantes solicitan también la adecuación de pasos elevados y la limpieza y encauzamiento del arroyo Escobar, para evitar los desbordamientos y que en épocas de lluvias no se inunde este entorno, para que no se quede incomunicado por completo.

A Juan José Pedraza, esta falta de mantenimiento le acarrea pérdida de jornales en la época de la aceituna, porque sus seis trabajadores no pueden acceder a las fincas. También muestran su preocupación por la subsistencia de los animales, que como en el caso de Dolores Zuheros, «me tuve que llenar de agua hasta las rodillas para salvarlos de las riadas que provocaron los arroyos», relata.

Los desbordamientos

Los propios vecinos se encargan de limpiar los lodos que ocasionan las crecidas. El pasado día 16 de agosto, con los 20 litros por metro cuadrado de lluvia que cayeron, ya empezaron a tener problemas, por lo que un temporal puede desencadenar nuevos incidentes en este entorno. Aquí se da una peculiaridad, porque el enclave recoge el agua de los arroyos de la sierra, de ahí que estas personas incidan en la importancia del encauzamiento y limpieza de los arroyos, sobre todo el de arroyo Escobar, que discurre por este enclave.

Estas personas afectadas ya planean una serie de actuaciones como la recogida de firmas, entablar contactos con familias de otros puntos que padecen la misma problemática. De hecho, ya están en continuo contacto con representantes vecinales de los poblados de La Quintería y de San José de Escobar, que también sufren la misma problemática en su carretera. En este caso, son personas que ya tienen su residencia en núcleos de población, que ya se movilizaron contra la implantación de la planta de biogás, por lo que saben lo que es emprender medidas de reivindicación,