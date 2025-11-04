Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MANIFESTANTES EL PASADO SÁBADO DÍA 25 DE OCTUBRE. GONZÁLEZ

Unión firme y sin fisuras para defender el hospital

REPORTAJE ·

Ciudadanía, colectivos y gran parte de la clase política de la zona exigen dejar a un lado divisiones para fortalecer el Alto Guadalquivir

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

La pasada manifestación en defensa del Hospital Alto Guadalquivir y de la Sanidad Pública, ha dejado un reguero de reacciones y valoraciones que ponen el ... punto de mira en la precaria situación en la que se halla el centro hospitalario iliturgitano. Tanto la ciudadanía de la comarca, como la mayoría de la clase política reclaman una unidad sin fisuras de toda la sociedad y las formaciones políticas, porque entienden que el tema de la salud y del hospital debe estar por encima de cualquier ideologías y de enfrentamientos políticos, de ahí que haya sido muy comentada la ausencia de dirigentes del PP a nivel local y provincial en la manifestación del pasado sábado día 25 de octubre.

