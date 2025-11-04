Unión firme y sin fisuras para defender el hospital

La pasada manifestación en defensa del Hospital Alto Guadalquivir y de la Sanidad Pública, ha dejado un reguero de reacciones y valoraciones que ponen el ... punto de mira en la precaria situación en la que se halla el centro hospitalario iliturgitano. Tanto la ciudadanía de la comarca, como la mayoría de la clase política reclaman una unidad sin fisuras de toda la sociedad y las formaciones políticas, porque entienden que el tema de la salud y del hospital debe estar por encima de cualquier ideologías y de enfrentamientos políticos, de ahí que haya sido muy comentada la ausencia de dirigentes del PP a nivel local y provincial en la manifestación del pasado sábado día 25 de octubre.

Unión

El colectivo Andújar por la Salud viene reclamando que el tema sanitario debe ser una cuestión de Estado. La asociación ya empezó a movilizarse ya en la etapa final de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía y unirse a las distintas mareas que florecieron, al advertir un debilitamiento de la sanidad pública. Andújar por la Salud ya venía avisando de este hecho en Andújar y abanderó la reivindicación de la reforma del Antiguo Hospital Municipal. Su presidenta, María de la Cabeza Expósito, reconoce que en los últimos años la situación ha ido empeorando y alude a la continua desbandada de especialistas del Alto Guadalquivir. «No quieren darse cuenta de que la salud es un tema que concierte a todos y todas y que tanto partidos políticos, administraciones, profesionales y colectivos deben de sentarse en una misma mesa para adoptar soluciones, y dejar a un lado de una vez las guerras partidistas», agita.

El PSOE de Andújar apoyó a las miles de personas que asistieron a la protesta del pasado sábado en una marcha que recorrió la Avenida Blas Infante desde el Centro de Salud del Polígono Puerta de Madrid hasta el Hospital Comarcal. «Cuando se trata de temas que afectan a la salud de las personas, la gente de Andújar y la comarca se une y está en contra de que se desmantele el Hospital Alto Guadalquivir», indica su portavoz municipal, Manuel Vázquez, que no entendió que no fueran representantes locales del Partido Popular, cuando días antes se aprobó en el pleno una moción institucional que pedía un fortalecimiento del hospital y la sanidad pública.

Izquierda Unida-Podemos con Andújar, afirma que la marcha del pasado sábado le recordó, en parte, a aquellas ya históricas movilizaciones de 1996, «donde el pueblo le hizo torcer el brazo al entonces PSOE que gobernaba en la Junta y que no quería en un principio el hospital», rememora su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, quien espera que ahora se haga los mismo con el PP en la Junta.

Vox Andújar apuntó que en el 2018 le dio el poder al PP en la Junta, «ante la mala gestión del PSOE en la sanidad y otros asuntos, pero vemos que Moreno Bonilla sigue con la política continuista y la mala gestión», apunta su edil, María Peinado, quien aboga porque el hospital es de todos, «nos los ganamos a pulso y durante un tiempo fue referencia y no dispone el personal que se necesita y los profesionales no están bien pagados por lo que se van fuera porque no se les pone en valor». Peinado se extrañó de que no estuviera el alcalde de Andújar en la manifestación. «La salud y el hospital de es de todos por lo que debe estar al lado del pueblo, aunque también noté la ausencia de alcaldes socialistas cuando en la etapa de la consejera de Sanidad, María José Montero ya empezó a a decaer el hospital», subrayó.

Y el aludido, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, es partidario de que los primeros ediles trabajen por mejorar los servicios de sus vecinos «y dejar al lado el activismo político y la pancarta». Carmona se alinea con el discurso de su formación de los avances tecnológicos introducidos en el hospital y asiste también a las manifestaciones que convoca su partido.