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Jesús Estrella, Elena González, Francisco Carmona y directivos y profesionales en una dependencia. GONZÁLEZ

La Unidad-Materno Infantil cumple con una reivindicación sanitaria en Andújar su comarca

SALUD ·

Este nuevo servicio sanitario permitirá que los niñas y niñas de la zona tengan al fin una atención delimitada y diferenciada

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 26 de marzo 2026, 13:21

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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha realizado este jueves una visita técnica a la Unidad Materno Infantil ... del Hospital de Andújar, a la que también han asistido, la delegada de Sanidad, Elena González; la directora-gerente del Hospital Alto Guadalquivir, Lucrecia Sánchez; integrantes del equipo directivo;responsables del área;el alcalde, Francisco Carmona, y miembros de la Corporación Municipal andujareña.

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La Unidad-Materno Infantil cumple con una reivindicación sanitaria en Andújar su comarca