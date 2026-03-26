La Unidad-Materno Infantil cumple con una reivindicación sanitaria en Andújar su comarca

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha realizado este jueves una visita técnica a la Unidad Materno Infantil ... del Hospital de Andújar, a la que también han asistido, la delegada de Sanidad, Elena González; la directora-gerente del Hospital Alto Guadalquivir, Lucrecia Sánchez; integrantes del equipo directivo;responsables del área;el alcalde, Francisco Carmona, y miembros de la Corporación Municipal andujareña.

La nueva área materno infantil se enmarca en el esfuerzo de la Junta de Andalucía por modernizar el sistema sanitario y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. En este sentido, se añade la construcción de una nueva UCI con boxes individualizados, la reforma del área de Reanimación, la habilitación de una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos y la creación de una sala específica para víctimas de violencia de género. Además se ha incorporado equipamiento tecnológico avanzado, entre el que ha destacado un mamógrafo digital con tomosíntesis y la inversión de 1,5 millones de euros en un nuevo equipo de resonancia magnética,

El primer edil mostró su orgullo por la puesta en marcha de este servicio. que bajo su parecer va a implicar una mejor atención a las personas usuariasde la comarca. «En el Hospital Alto Guadalquivir se avanza, se dan pasos y por tanto no se desmantela el hospital», aseveró Carmona.

El delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, habló de un incremento de la cartera pública de servicios en el Hospital Alto Guadalquivir. Añadió que la apertura del Aula Materno-Infantil ha supuesto la incorporación de 25 profesionales con una inversión de 4, 1 millones de euros. Incorpora los módulos de Ginecología, Pediatría y Obstretiicia, que ha comportado la incorporación de 27 nuevas camas al centro hospitalario.

Especialidades

Estrella aludió al incremento de especialidades del Hospital Comarcal de Andújar en áreas como Microbiología y Medicina de Trabajo. La directora-gerente del hospital, Lucrecia Sánchez, resaltó la paciencia de su equipo directivo y de los profesionales que han tenido que soportar las molestias de las obras y la espera para la puesta en marcha de la Unidad-Materno-Intantil tan reivindicada en la zona. Remarcó que, aparte del avance que ha supuesto se funcionamiento, se ha satisfecho una reivindicación histórica de la comarca, «por fin los niños y niñas de la Unidad Pediátrica, estará en un sitio diferente» y rememoró como la lucha para la adecuación del área la inicié en su etapa de enfermera pediátrica, «gracias a nuestro equipo de trabajo y a las inversiones de la Junta, sin mermar otras áreas se ha puesto en marcha», constató la responsable de centro hospitalario.

Otras especialidades

En la zona, tiene ya un recorrido la reivindicación de varias especialidades como Diabetología, Alergología y Diálisis. En este sentido, la directora-gerente del Hospital Alto Guadalquivir, apuntó que estas especialidades están operativas en hospitales de primer nivel, en esta caso Jaén, «hemos conseguido que el endocrino se acerque a nuestro hospital y así iremos trabajando las otras áreas médicas», garantizó.