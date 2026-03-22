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EXPLICACIONES DURANTE LA SESIÓN DE AYER. GONZÁLEZ
La adecuación de un paso practicable en Navalasno es el primer hito para permeabilizar el parque natural

Sigue latente la petición de abrir el parque natural de Andújar

MEDIO AMBIENTE ·

La Asociación Comunicando Iliturgi convocó ayer un acto para reivindicar el uso público de las vías pecuarias

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 22 de marzo 2026, 11:37

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La Asociación Comunicando Iliturgi (Acoi) celebró un acto ayer sábado en la Casa Municipal de Cultura para dar a conocer el uso de las vías ... pecuarias que atraviesan el Parque Natural Sierra de Andújar, y que tradicionalmente, han estado sujetas a la privacidad de este enclave protegido por varias circunstancias por la existencia de cotos de caza mayor y por actuaciones que se tuvieron que poner en marcha para proteger a especies en peligro de extinción.

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