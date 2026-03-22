Sigue latente la petición de abrir el parque natural de Andújar

La Asociación Comunicando Iliturgi (Acoi) celebró un acto ayer sábado en la Casa Municipal de Cultura para dar a conocer el uso de las vías ... pecuarias que atraviesan el Parque Natural Sierra de Andújar, y que tradicionalmente, han estado sujetas a la privacidad de este enclave protegido por varias circunstancias por la existencia de cotos de caza mayor y por actuaciones que se tuvieron que poner en marcha para proteger a especies en peligro de extinción.

La Junta de Andalucía anunció en marzo de 2024 la derogación de la restricción de su uso publicada en el BOJA en el año 2003, pero el vicepresidente de este colectivo, Francisco Javier Alcalá, indicó que todavía existen trabas a la hora de pasar por estas vías pecuarias. «Sin ir más lejos, la semana pasada a un compañero de nuestra asociación el guarda de una finca le ordenó darse le vuelta y trató de identificarlo en un dominio público», relató.

Puertas cerradas

Este hecho acaeció en la finca La Virgen, justo en el Cordel de Mestanza. «Pues aquí tenemos un problema muy grande, porque pese a que está deslindada la desde Andújar hasta Mestanza, no te dejan pasar». Añade que la asociación Acoi ha advertido que en varias fincas se han cerrado puertas que antes estaban abiertas.

Juan Alberto Cañuelo preside la Asociación Medioambiental 'Descubriendo el río Yegüas' y ha percibido algunas mejorías en el tema de la permisividad a la hora de cruzar las vías pecuarias. «Estamos presionando a las administraciones y en algunos puntos están cediendo». Habló de la colocación de la primera puerta en vía pecuaria a petición de una persona, «supone un hito histórico en la zona porque va a recordar de la existencia de un paso practicable en un coto de caza». Se ha colocado en el Cordel de Navalasno.

En el encuentro de ayer también se arbitraron soluciones para que los peregrinos de Castilla La Mancha que vienen a venerar a la Virgen de la Cabeza no se encuentre con impedimentos, como el le ocurrió a la Real Cofradía de Puertollano. «En el Cordel de Valtraviesa le negaron el paso y eso que tenían sus permisos y tuvieron que recorrer 21 kilómetros más para unirse al resto de la expedición que le estaban esperando», señaló Cañuelo.