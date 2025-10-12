El servicio de transporte entre Marmolejo y Andújar se amplía

ANDÚJAR IDEAL Domingo, 12 de octubre 2025, 19:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Marmolejo y la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén anuncian que, después de varias semanas de trabajo conjunto y diálogo entre administraciones y la empresa de transporte Marcos Muñoz, se ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha un servicio de autobús que responde a una demanda muy esperada por todos los usuarios, especialmente por los estudiantes que cursan módulos formativos o asisten a institutos en Andújar.

Este importante avance ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes instituciones y personas como Miguel Contreras López, Delegado Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén, por su apoyo y predisposición desde el inicio.

A Sergio López Torres, gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, por su profesionalidad y colaboración decisiva en el ajuste técnico del servicio. A la empresa de Transportes Marcos Muñoz, por su compromiso y esfuerzo para hacer viable esta conexión.

El nuevo servicio de transporte contará a partir del día 15 de octubre con los siguientes horarios:

Marmolejo – Andújar: salida a las 07:10H

Andújar – Marmolejo: regreso a las 14:40H

Marmolejo – Andújar (tarde): salida a las 14:55H

Con estos horarios se facilita el desplazamiento diario de todos los usuarios de esta línea y concretamente de aquellos jóvenes que estudian en Andújar, garantizando un servicio adaptado a sus necesidades. De igual forma, el Ayuntamiento de Marmolejo continúa trabajando, de forma conjunta con la Junta de Andalucía, para lograr que Marmolejo forme parte del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Jaén, lo que supondría una mejora ostensible de los servicios de transporte. Esperamos que estas negociaciones den sus frutos dentro de poco tiempo.

Además, desde el Ayuntamiento de Marmolejo, en colaboración con la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén, se considera este acuerdo un hito en la mejora de la movilidad educativa, «y una muestra clara de que cuando las administraciones, la iniciativa privada y los representantes locales trabajan unidos, se logran soluciones reales para nuestros vecinos y vecinas».