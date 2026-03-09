El PSOE de Lopera reconoce a Luisa Vallejo y Rosa Pérez en los I Premios Violeta
COMARCA ·El acto tendrá lugar este sábado 14 de marzo en la Casa de la Tercia.
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
LOPERA
Lunes, 9 de marzo 2026, 20:27
El PSOE de Lopera celebrará este sábado 14 de marzo la primera edición de los Premios Violeta, donde se homenajeará y reconocerá la labor, el ... empoderamiento y la trayectoria de las mujeres en diversos ámbitos de nuestra sociedad.
Las premiadas de esta primera edición son Luisa Vallejo Vallejo, responsable del sector sociosanitario de CC.OO y Rosa Pérez Bellido, presidenta del comité de CLECE. La secretaria general del PSOE de Lopera, Isabel Uceda expone que «estos Premios Violeta son un premio y un reconocimiento social, tanto a mujeres cuyas acciones profesionales han sido y son relevantes para nuestra sociedad local, como a aquellas mujeres que han luchado por la igualdad real entre mujeres y hombres».
Desde el PSOE de Lopera quieren mostrar su agradecimiento a estas mujeres, que son referentes por su lucha y acciones, que han supuesto una mejora en la vida de otras mujeres de nuestra localidad. «Son ejemplo de esfuerzo, constancia y superación de barreras de género» manifiesta Uceda. El acto tendrá lugar este sábado 14 de marzo, a las 5 de la tarde en la Casa de la Tercia, con entrada libre hasta completar aforo.
