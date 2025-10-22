Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. GONZÁLEZ
El carcinoma es un cáncer de las células epiteliales del cuerpo

El PSOE dice que pacientes tardan hasta 10 meses en el hospital de Andújar para que le quiten una carcinoma

SALUD ·

Su parlamentaria Mercedes Gámez deduce que la Junta de Andalucía, «con su abandono de la sanidad pública, está poniendo en peligro de la vida de la gente»

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:32

Comenta

El PSOE de Jaén indica que pacientes del Hospital Alto Guadalquivir llevan más de 10 meses esperando a que les extirpen un carcinoma, sin que la Junta de Andalucía les haya dado todavía cita para que el dermatólogo valore su inclusión en lista de espera quirúrgica.

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez denuncia, «este nuevo episodio del hundimiento de la sanidad pública y, específicamente, del Hospital de Andújar a manos de Juanma Moreno», denuncia Gámez quien añade que es insoportable que una persona a la que diagnostican un cáncer de piel como éste lleve casi un año esperando a que la citen para poder extirpárselo. Gámez deduce que la Junta de Andalucía, «con su abandono de la sanidad pública, está poniendo en peligro de la vida de la gente», deplora.

El carcinoma es un cáncer de las células epiteliales del cuerpo. Puede clasificarse según su localización y comportamiento, pero también según las células de las que derive.

