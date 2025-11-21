El PSOE dice que pacientes en lista de espera quirúrgica del Hospital Comarcal se quedan sin plazo de garantías

El PSOE va a registrar una iniciativa parlamentaria para que la Junta de Andalucía aclare «si está dejando sin plazo de garantías a pacientes ... de este Hospital que se niegan a ser derivados a la sanidad privada».

Según la información a la que ha tenido acceso este partido, el Hospital de Andújar habría derivado a 67 pacientes de la lista de espera quirúrgica de Traumatología a un hospital privado de la capital. De esos 67 pacientes, 49 se han negado a operarse en un centro privado alejado de su ciudad. De los 18 que en principio accedieron, varios se han echado ya para atrás tras ser informados en una consulta previa.

El parlamentario Jacinto Viedma advierte que los más de 50 pacientes que han querido operarse en la pública «habrían sido excluidos del plazo de garantía que les asiste», por lo que la Junta ya no tendría obligación de intervenirles dentro de los 180 días establecidos. «Pierden esa garantía por no querer operarse en un centro privado. Ahora la Junta puede superar ese plazo sin problema e intervenirles con retraso», asegura.

Viedma señala que «esto es una auténtica barbaridad y una demostración palpable de que el PP de Moreno Bonilla ha venido a destruir la sanidad pública y a engordar el negocio privado con el dinero de todos y todas», con prácticas que además «bordean el chantaje».

El PSOE añade que, además de que el hospital privado al que la Junta está derivando «no dispone de un área de reanimación totalmente equipada» y por tanto «no estarían preparados para un postoperatorio inmediato».