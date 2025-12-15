Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación en la localidad para pedir la reapertura del CPA. ANDÚJAR IDEAL

El PSOE arranca una enmienda a la Junta para arreglar el Centro de Participación Activa de Lopera

COMARCA ·

Aún así lamenta el recorte en la cuantía solicitada

ANDÚJAR IDEAL

LOPERA

Lunes, 15 de diciembre 2025, 13:23

El PSOE ha logrado arrancar una enmienda a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para la reforma del Centro de Participación Activa de Lopera, ... aunque precisa que el PP va a recortar notablemente la cuantía solicitada. La petición socialista va a salir adelante, pero no con el millón de euros que había reclamado, sino solo con 200.000 euros. «Estamos satisfechos por haber logrado este avance, aunque sea evidentemente insuficiente. Hace falta más dinero para poder arreglar el Centro de Participación Activa y volver a ponerlo al servicio de la gente de Lopera», señala Mercedes Gámez.

