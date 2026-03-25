Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Blas Alves, Víctor Torres y Micaela Navarro,en la sede del PSOE. GONZÁLEZ

El PSOE afea a la Junta que no cumpla con la modernización del riego del Rumblar

POLÍTICA ·

Representantes de la formación acusan a la Administración Autonómica de recortar su aportación financiera

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 25 de marzo 2026, 10:37

Comenta

El PSOE denunció ayer que la Junta de Andalucía «ha dejado tirados» a los regantes del Rumblar al recortar su aportación financiera para las obras ... de modernización de regadíos de la zona, que iba a suponer un beneficio para más de 2.200 agricultores de Andújar, a los que se suman también regantes de Villanueva de la Reina y Baños de la Encina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caixabank advierte a sus clientes por la tarjeta que les devuelve dinero real
  2. 2 Saiko inaugura este sábado un nuevo restaurante en pleno centro de Granada
  3. 3

    30 personas de dos familias protagonizan una reyerta a las puertas del Materno
  4. 4

    Despliegue de la Guardia Civil en Pinos Puente: cae un invernadero de marihuana y 20 enganches ilegales
  5. 5 Los supermercados Mercadona que contarán con una nueva sección en los próximos días
  6. 6 Alerta de Sanidad: han detectado anisakis en un pescado azul vendido en España
  7. 7 Aparece otro cuerpo en la playa de Castell de Ferro
  8. 8 William Levy confirma en Granada su nuevo romance con una foto de un beso ante la Alhambra
  9. 9 Granada registra dos terremotos casi consecutivos a primera hora de este miércoles
  10. 10

    La nueva vida de La Zubia Plaza: un hotel, terraza para eventos y macrogimnasio a pie de calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE afea a la Junta que no cumpla con la modernización del riego del Rumblar

El PSOE afea a la Junta que no cumpla con la modernización del riego del Rumblar