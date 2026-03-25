El PSOE afea a la Junta que no cumpla con la modernización del riego del Rumblar

El PSOE denunció ayer que la Junta de Andalucía «ha dejado tirados» a los regantes del Rumblar al recortar su aportación financiera para las obras ... de modernización de regadíos de la zona, que iba a suponer un beneficio para más de 2.200 agricultores de Andújar, a los que se suman también regantes de Villanueva de la Reina y Baños de la Encina.

Esta formación política apuntó la Junta firmó un convenio para aportar el 50% de los 70 millones de inversión previstos, mientras que el resto lo ponían regantes y Gobierno de España. «Hace un mes, la Junta se descolgó alegando que sólo iba a poner 6,9 millones en lugar de los 35 que le correspondían y por ello los regantes no podían seguir adelante», explicó el parlamentario Víctor Torres. En rueda de prensa en la sede del PSOE de la ciudad, el también secretario de Organización del PSOE de Jaén criticó un nuevo «agravio» de Moreno Bonilla contra la zona. Torres señaló que el Ministerio de Agricultura puso las condiciones favorables y añadió que el 50% que aportaba la Junta se financiaba con fondos FEADER, «es decir, fondos que vienen de la UE a la Junta de Andalucía para la modernización de regadíos y que por lo tanto ni siquiera son recursos propios de la Junta», dijo.

Otro ataque

Víctor Torres indicó que este hecho representa un ataque de la Junta de Andalucía y «una tropelía más de Jesús Estrella, que siempre es portador de malas noticias para Andújar», reprochó. Además, afeó el «silencio cómplice», del alcalde, «que ha estado ocultando y callando información ante los agricultores y ante los demás alcaldes», apostilló.

La secretaria del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, explicó que la zona del Rumblar pierde un 35% del volumen de agua que circula por ella a causa de una infraestructura bastante obsoleta y constató que con esta inversión de 70 millones de euros «tenían la posibilidad de un acondicionamiento, modernización de la red y optimización del agua», señaló Navarro, quien señalóp directamente a una Junta de Andalucía que lleva 7 años maltratando a Andújar, con el desmantelamiento de su hospital o la falta de compromiso con su área logística.