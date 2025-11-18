El presidente de la Diputación realiza una visita oficial a Lahiguera

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha realizado una visita oficial a Lahiguera, en la que ha estado acompañado por la ... alcaldesa de esta localidad, Inmaculada Morales, con quien se ha desplazado a distintos puntos de esta localidad y ha conocido distintos proyectos que se están impulsando desde este consistorio.

Reyes –que se ha desplazado en primer lugar al ayuntamiento higuerense, donde ha saludado a los miembros de la Corporación local y a los técnicos municipales, además de firmar en el Libro de Honor– ha señalado que el objetivo de esta visita ha sido «conocer con un poquito más de detalle cuáles son las preocupaciones, los proyectos inmediatos a medio y largo plazo de un nuevo equipo de gobierno con una alcaldesa de la que he podido comprobar la ilusión, las ganas y el compromiso que tiene con sus vecinas y con sus vecinos».

La remodelación de la Plaza 1º de Mayo, la construcción de un espacio cultural al aire libre, así como un salón de usos múltiples, además de las actuaciones que se llevarán a cabo en esta localidad en el marco de los fondos EDIL (Estrategias de Desarrollo Local Integrado) o el proyecto que se va a realizar en El Pilar para regular el control del agua para los agricultores, han sido algunas de las iniciativas de las que la alcaldesa higuerense ha informado al presidente de la Diputación Provincial.

«Se trata de actuaciones en distintos barrios del municipio que son imperiosas para la alcaldesa, que tiene ganas de hacer muchas cosas y, aunque es verdad que quedan poco más de 18 meses para que esta legislatura finalice, estoy absolutamente convencido de que van a optimizar los recursos limitados que les llegan y que lo van a hacer escuchando a los vecinos y a las vecinas, viendo cuáles son sus prioridades y sus inquietudes», ha señalado el presidente de la Diputación.

Asimismo, en esta visita, Reyes ha remarcado la cooperación técnica y económica que la Administración provincial mantiene con los ayuntamientos pequeños y medianos de la provincia, como Lahiguera, que «saben que tiene un aliado en la Diputación Provincial, desgraciadamente con un presupuesto limitado, pero siempre a disposición de los ayuntamientos, que son la razón de ser de las diputaciones provinciales».

Por su parte, Inmaculada Morales ha mostrado su satisfacción por la visita del presidente de la Administración provincial a esta localidad. «Estamos muy contentos de tenerle aquí y de que visite algunas de las zonas y de los lugares de nuestro pueblo», ya que «muchos de ellos necesitan algún tipo de reforma y nos gustaría que él nos aconsejara» y donde «queremos llevar a cabo proyectos interesantes para Lahiguera», ha apuntado.