Porcuna alberga el Día de la Comarca de la Campiña Norte de Jaén

El Cine Teatro 'María Bellido' de Porcuna ha acogido este domingo la celebración del Día de la Comarca de la Campiña Norte de Jaén, un acto en el que ha participado el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que en su intervención ha ensalzado el trabajo coordinado que la Administración provincial realiza con las asociaciones para el desarrollo rural de la provincia, incluida la de la Campiña Norte, para «favorecer el bienestar de los vecinos y vecinas y el desarrollo de nuestros municipios, para que sigan estando vivos».

En la apertura de esta jornada –en la que también han tomado parte Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, y Manuel Lozano, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Prodecan, que es la organizadora de este evento en la que se dan cita representantes y personas procedentes de los 25 municipios que conforman esta entidad–, Latorre ha felicitado a esta ADR por «la labor que viene realizando y por retomar esta iniciativa tras el paréntesis que supuso la pandemia». Entre las actividades que desarrolla se encuentra este Día de la Comarca Norte de Jaén, que a su juicio «es una ocasión magnífica para poner en valor todo aquello que atesoramos, que es mucho, y todo lo que nos une».

«Estamos en una comarca que tiene costumbres, tradiciones y valores similares, que está unida por intereses comunes y con los mismos objetivos últimos, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las distintas localidades», según ha remarcado el vicepresidente primero. Unos fines que, ha añadido, «comparte la Diputación de Jaén, que tiene como razón de ser los pequeños y medianos municipios de nuestra provincia». En esta línea, ha remarcado que «trabajamos día a día de la mano de los ayuntamientos, de colectivos y entidades para que nuestra provincia avance, para que progrese y para garantizar la igualdad de oportunidades independientemente de donde se resida».

Esta tarea, como ha subrayado Juan Latorre, «la compartimos también con las asociaciones de desarrollo rural de la provincia, que hacen un trabajo muy importante en nuestros municipios, en las diferentes comarcas, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Ellas son quienes están pegadas al territorio y quienes conocen muy bien sus demandas e intereses, como en esta comarca hace Prodecan».

Precisamente para optimizar esta labor, la Diputación firma cada año desde hace más de dos décadas convenios con las asociaciones de desarrollo rural que permiten llevar a cabo los Planes de Comarcalización de Acción Cultural y Deportiva. En concreto, este año se han suscrito 7 planes comarcales que suman un presupuesto superior a los 605.000 euros, de los que la Diputación aporta más de 354.000 euros. Iniciativas como esta permiten, como enfatiza Latorre, que «nuestros municipios estén vivos», y para que esto siga siendo así «es fundamental no solo que cuenten con infraestructuras dignas, sino también con servicios básicos de calidad, que mantengan debidamente atendida a la población y permitan que se quede en el territorio».

Este Día de la Comarca de la Campiña Norte de Jaén ha incluido una visita turística guiada a Porcuna, diferentes actos de convivencia y una serie de distinciones individuales y colectivos. Así, el reconocimiento cultural lo han compartido José García, de Villardompardo, y la peña flamenca 'La temporera', de Porcuna; el deportivo ha recaído en Dami Cañizares, de Arjona, y el equipo de mini basket de la ADV Villanueva de la Reina; el solidario ha ido a parar a manos de Francisco Martínez, de Mengíbar; el reconocimiento en la trayectoria de vida ha sido otorgado a Magdalena Ortega, de Fuerte del Rey, y Luis Vallejos, de Marmolejo; y el dedicado al emprendimiento se ha concedido a la empresa Modelando entre olivos, de Arjonilla. Además, se ha entregado un reconocimiento en mención especial a Francisco Guzmán.