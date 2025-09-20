Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL. CEDIDA

La Plataforma de regidores de Jaén alerta de la situación crítica de las urgencias del hospital Alto Guadalquivir

SALUD ·

Afirma que 11 de los 21 médicos se encuentran en baja médica, solo estando 10 disponibles

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:20

La Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén denuncia públicamente la situación crítica del servicio de urgencias del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, ya afirma que 11 de los 21 médicos se encuentran en baja médica, solo estando 10 disponibles. «La Junta de Andalucía sigue llevando a una situación límite a toda la sanidad pública en la provincia y en especial en el hospital de Andújar».

Esta plataforma señala que los últimos datos conocidos son demoledores, «pues este fin de semana solo habrá dos médicos en las consultas de Urgencias y el médico del servicio de observación será el mismo que atiende a los pacientes de UCI», constata este colectivo conformado con los regidores.

