La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de Jaén denuncia el empeoramiento del Hospital Alto Guadalquivir

La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento de Arjona para analizar la situación sanitaria ... del Hospital Alto Guadalquivir. Durante la reunión los alcaldes y alcaldesas han visto con preocupación la «lamentable situación» que la gerencia del centro y la Junta de Andalucía están llevando a cabo en este Hospital que fue referencia de toda Andalucía.

Juan Latorre, alcalde de Arjona, en representación de los alcaldes y alcaldesas que componen la plataforma, ha denunciado que nada ha cambiado, que la situación del Hospital Alto Guadalquivir sigue siendo igual o peor. «Está en una situación en la que siguen faltando especialistas, en las que las listas de espera van en aumento, con más de 10.000 personas de la comarca esperando una cita con el especialista o incluso una operación quirúrgica, con unas Urgencias donde siguen faltado especialistas y donde no se dan unas condiciones laborales dignas en las que los médicos puedan realizar su trabajo con normalidad» ha expuesto.

Desde la Plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén muestran su preocupación por la situación que se va a dar en unas semanas, cuando el SAS (Servicio Andaluz de Salud) lleve a cabo concursos de traslado, en la que muchos profesionales del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar pretenden salir fuera por esas lamentables condiciones laborales y el descontrol que existe desde la gerencia del centro.

Latorre le ha reclamado a la Junta que «tome medidas para que vuelvan los especialistas al hospital, para que bajen las listas de espera y para que este hospital siga siendo lo que fue, una referencia para esta comarca, una referencia en funcionamiento y en el trato al paciente»

Por último, la Plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, han acordado una serie de acciones como reuniones con colectivos afectados, concentraciones y campañas de información de la pésima situación sanitaria de la comarca, ante el aumento de la preocupación en los vecinos y vecinas por la falta de respuestas y desatención de la Junta de Andalucía con respecto a la sanidad pública.