Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
REGIDORES REUNIDOS HOY EN ARJONA. CEDIDA

La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de Jaén denuncia el empeoramiento del Hospital Alto Guadalquivir

SALUD ·

La plataforma acuerda realizar acciones como reuniones con colectivos afectados, concentraciones y campañas de información de la «pésima situación» sanitaria de la comarca

ANDÚJAR IDEAL

ARJONA

Jueves, 12 de febrero 2026, 13:25

Comenta

La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento de Arjona para analizar la situación sanitaria ... del Hospital Alto Guadalquivir. Durante la reunión los alcaldes y alcaldesas han visto con preocupación la «lamentable situación» que la gerencia del centro y la Junta de Andalucía están llevando a cabo en este Hospital que fue referencia de toda Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Alcampo hunde el precio del aceite de oliva virgen extra Coosur para competir con Carrefour
  3. 3 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  4. 4 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  5. 5 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  6. 6 Denuncia los tocamientos que sufrió su hija de 13 años en un descampado de Torrenueva
  7. 7 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  8. 8 Colas desde este miércoles en Lidl para comprar la parrilla ultrarápida
  9. 9 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  10. 10 Manolo Bakes anuncia la apertura de una nueva tienda en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de Jaén denuncia el empeoramiento del Hospital Alto Guadalquivir

La Plataforma de alcaldes y alcaldesas de Jaén denuncia el empeoramiento del Hospital Alto Guadalquivir