El Partido Popular exige potenciar la instalación de la subestación de Andújar

El candidato al Senado del PP de Jaén, Juan Diego Requena ha trasladado hoy en Arjona que «cada territorio, cada municipio, cada jiennense viva donde ... viva es prioridad para nosotros». Eso ha llevado hoy al candidato a visitar este municipio en uno de sus ejes económicos que crea riqueza y empleo en Arjona, además de, por supuesto, su aceite de oliva: el sector del automóvil. «Por tanto aquí tenemos el ejemplo de la diversificación de nuestro tejido productivo y de que no solo somos la primera potencia mundial de aceite de oliva, sino que también tenemos grandes emprendedores que llevan el nombre de Jaén por todo el mundo con otro tipo de actividad económica». Jaén es aceite de oliva, es trabajo industrial, es exportación, es generación de valor añadido, es trabajo de alta cualificación y de alta retribución, «que tan necesario es para nuestra tierra».

De este modo ha podido conocer el funcionamiento de Transmicoch, que exporta a todo el mundo transmisiones de coche usadas y reacondicionadas. Una de las bases sobre las que se sienta la economía productiva de España es la industria del automóvil la cual debemos potenciar y «confiar en el Made in Europe y Made in Spain», ha dicho Requena. Pero «debemos hacerlas competitivas, exigir reciprocidad entre estándares, normas y emisiones a toda la cadena industrial, a todos los eslabones de la cadena industrial y la cadena de servicios». Porque empresas como esta hacen marca 'España' pero es necesario que «nuestro país vuelva a funcionar y recobre la credibilidad. Tenemos que recuperar la realidad productiva de España y tenemos que volver a hacer que trabajar merezca la pena».

Por supuesto el candidato al Senado ha explicado también cuáles son las propuestas de reconstrucción que plantea el Partido Popular destacando algunas de las 250 medidas, entre ellas, vincularse a la movilidad y al futuro de la movilidad eléctrica o a la realidad industrial. Porque «el Partido Popular tiene claro que una de las principales metas que tenemos como país es hacer una España productiva». ¿Cómo? Simplificando la burocracia para todos los emprendedores que deciden levantar con su esfuerzo la persiana cada día para enfrentarse a un mercado competitivo, una reducción en las cotizaciones salariales y sociales, ayudas al pequeño trabajador y al autónomo.

También hay que empezar a pensar, ha dicho el dirigente popular, en un proceso de transición energética donde el futuro pasa por la movilidad sostenible, sin emisiones, más respetuosa con el medio ambiente, algo fundamental para industrias como la de Arjona. Pues hay que tener en cuenta que el 99% de la superficie de Jaén no tiene ni una sola red de 400 kilovoltios, tan importante para el desarrollo industrial de la provincia. Por eso «hemos exigido desde el Partido Popular la instalación de la subestación de Andújar, la instalación de la subestación en Úbeda, la instalación de la subestación en Alcalá de la Real y la vertebración de nuestra provincia a través de muy alta tensión que nos conecte desde el sur de la provincia por Granada con el norte y con Castilla La Mancha». De esta manera, se vertebraría la provincia de norte a sur y de este a oeste, dando «las oportunidades para que aquel territorio que tenga suelo disponible pueda generar energías renovables, pero sobre todo que aquellos municipios que tienen una oportunidad y un futuro industrial como en el que nos encontramos en la comarca de Andújar tengan la posibilidad de conectarse con suficiencia a la energía eléctrica».

Ha concluido Requena explicando que «lamentablemente hemos perdido años en los que no se ha hecho ni un solo kilómetro de redes eléctricas en nuestra provincia», como tampoco se ha hecho, y también es fundamental para el desarrollo económico e industrial, ni un solo kilómetro de autovía nueva como tampoco hay ni un solo metro cúbico nuevo de agua embalsada. Son tantas las oportunidades perdidas en manos del Gobierno de Pedro Sánchez «que ha lastrado el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Jaén, que las elecciones del próximo 29 de noviembre son clave si queremos revertir la situación y reconstruir Jaén y reconstruir España».