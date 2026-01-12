Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LUIS RUANO. ONCE

La ONCE reparte este domingo 200.000 euros entre Andújar y Arjonilla

SUERTE ·

El vendedor Luis Ruano ha sido el encargado de expandir la fortuna en las dos localidades en el 'sueldazo del fin de semana'

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 12 de enero 2026, 11:58

Comenta

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo día 11 de enero ha dejado una parte de su fortuna en Andújar ... y su entorno porque ha repartido 200.000 euros en premios mayores con 10 cupones premiados con 20.000 euros, que ha vendido Luis Ruano entre las localidades de Andújar y Arjonilla.

