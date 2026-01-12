La ONCE reparte este domingo 200.000 euros entre Andújar y Arjonilla

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo día 11 de enero ha dejado una parte de su fortuna en Andújar ... y su entorno porque ha repartido 200.000 euros en premios mayores con 10 cupones premiados con 20.000 euros, que ha vendido Luis Ruano entre las localidades de Andújar y Arjonilla.

Ruano, vendedor de la ONCE desde 2018, repartió parte de la suerte en su quiosco ubicado en la calle Ollerías, en el centro de la localidad de Andújar, y en Arjonilla, donde también ha vendido parte de los cupones agraciados, y esta mañana se declara «muy contento por la gente que le hace falta». «Una buena forma de comenzar el año», comenta feliz.

El sorteo de este domingo 11 de enero estaba dedicado a la Real Cofradía de María Santísima de la Asunción Coronada de Murcia, patrona de Jumilla, y ha dejado otros 120.000 euros en la localidad granadina de Cijuela y 40.000 euros en Vélez-Málaga. El resto de sus premios se han repartido entre Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.