Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSÉ CARRILLO, VENDEDOR EN VILLANUEVA DE LA REINA. ONCE

La ONCE deja 175.000 euros en Villanueva de la Reina

SUERTE ·

El cupón de la ONCE reparte 630.000 entre la localidad de la Campiña y varios núcleos de Andalucía

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:25

Comenta

El sorteo de la ONCE dedicado ayer al Día Internacional de las Mujeres Rurales ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).

La localidad más afortunada resultó Alhaurín el Grande con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Mercedes López a las puertas de un bar de la localidad malagueña.

En El Rubio, en la comarca de Estepa, José Marín vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad sevillana. El mismo premio repartió José Carrillo en el municipio de Villanueva de la Reina, en la comarca de la campiña jiennense, con 175.000 euros en premios gracias a otros cinco cupones agraciados con 35.000 euros.

En total la ONCE ha repartido 630.000 euros entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha querido poner en valor la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores. El resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Canarias, Cataluña y País Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  9. 9 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ONCE deja 175.000 euros en Villanueva de la Reina

La ONCE deja 175.000 euros en Villanueva de la Reina