La ONCE deja 175.000 euros en Villanueva de la Reina

El cupón de la ONCE reparte 630.000 entre la localidad de la Campiña y varios núcleos de Andalucía

ANDÚJAR IDEAL COMARCA Jueves, 16 de octubre 2025, 13:25

El sorteo de la ONCE dedicado ayer al Día Internacional de las Mujeres Rurales ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).

La localidad más afortunada resultó Alhaurín el Grande con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Mercedes López a las puertas de un bar de la localidad malagueña.

En El Rubio, en la comarca de Estepa, José Marín vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad sevillana. El mismo premio repartió José Carrillo en el municipio de Villanueva de la Reina, en la comarca de la campiña jiennense, con 175.000 euros en premios gracias a otros cinco cupones agraciados con 35.000 euros.

En total la ONCE ha repartido 630.000 euros entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha querido poner en valor la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores. El resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Canarias, Cataluña y País Vasco.