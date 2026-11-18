La nueva instalación para la recogida de residuos de la construcción y la demolición procedentes de obras domiciliarias de Porcuna se ubicará junto al punto ... limpio con el que cuenta ya esta localidad, en la calle Carpinteros. El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha realizado junto al alcalde de esta localidad, Miguel Moreno, una visita técnica a la parcela donde se va a ejecutar este punto de acopio, en la que se ha informado sobre este proyecto que cuenta con un presupuesto superior a los 233.000 euros.

La ubicación de esta nueva infraestructura junto al punto limpio de Porcuna «va a facilitar su gestión y su utilización por parte del usuario», ha señalado Hidalgo tras esta visita técnica. El nuevo punto de acopio de los residuos de la construcción y la demolición de este municipio tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados y contará con dos niveles: «el superior, para el tránsito de los usuarios, y el inferior, para el depósito de los contenedores, lo que hace más cómoda su utilización», ha apuntado el diputado de Servicios Municipales.

Estas obras, que se encuentran en proceso de licitación, se iniciarán con la limpieza y saneo de esta parcela, para continuar con la excavación de tierras y posteriormente la pavimentación de los dos niveles de esta instalación. El proyecto se complementará con la construcción de una caseta de control, la ejecución de una cuneta perimetral y el cerramiento de toda la parcela. A ello se sumará la instalación de cuatro contenedores de 18 metros cuadros de capacidad, que contarán con apertura trasera para facilitar el vertido de residuos.