Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LATORRE CON EL ALCALDE Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. D, J.

Marmolejo recuperará la 'Aldea turística de la Dehesilla'con una inversión de más de 300.000 euros

COMARCA ·

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales ha presentado este proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística Sierra Morena Territorio Lince

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El municipio de Marmolejo recuperará la Aldea turística de la Dehesilla, en el embalse del Yeguas, donde se van a invertir más de 300.000 ... euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena Territorio Lince. El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha presentado junto al alcalde marmolejeño, Manuel Lozano, este proyecto «que viene a reforzar el atractivo turístico de Marmolejo y poner en valor un recurso turístico ligado a los deportes acuáticos», ha señalado el vicepresidente primero de la Administración provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marmolejo recuperará la 'Aldea turística de la Dehesilla'con una inversión de más de 300.000 euros

Marmolejo recuperará la &#039;Aldea turística de la Dehesilla&#039;con una inversión de más de 300.000 euros