El término municipal concentra el 60% del censo de colmenas de la provincia de Jaén Malos tiempos para el sector de la miel Apicultores durante un proceso de extracción de miel. CAMPO La escasez de precipitaciones en los meses de mayo y junio han mermado en más de la mitad su producción JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 12 julio 2019, 13:45

La presente campaña de recolección de la miel está siendo mala. Así lo afirma el conocido apicultor andujareño, Rafael Bellido, quien atribuye este hecho a la climatología «ha llovido cuando no tenía que llover», asevera. Las precipitaciones cayeron en el mes de abril en plena floración «y después cuando necesitábamos el agua, cesó», lamenta.

Bellido indica que este año solo se va a llegar al 25% de la producción normal. Los precios de la miel están subiendo, circunstancia esta que no es muy beneficiosa para el sector porque: «Las subidas y bajadas de precios no son buenas para nadie, o sea que las oscilaciones no nos ayudan», por lo que anhela unos precios y unas cosechas estables o normales, sin demasiadas variaciones, como en lo viejos tiempos, cuenta Bellido.

Miel de sierra

Rafael Bellido es un ferviente defensor de la calidad a la hora de la extracción de la miel. Abandera un cultivo ecológico «y que las colmenas se ubiquen en zonas silvestres». La miel de Andújar, y en general la de la provincia de Jaén es reconocida en toda Europa por sus bondades «en la provincia de Jaén tenemos cuatro parques naturales y un parque nacional, por lo que las colmenas se hallan en zona de sierra y a 30 kilómetros de las poblaciones», especifica este reconocido apicultor. Un 60% de los 38.000 colmenas que hay censadas en la provincia de Jaén se concentran en el enclave de la Sierra de Andújar.

Este apicultor también destaca los procedimientos a la hora de producir la miel. Bellido y los apicultores están esperando que se implante la normativa que regularía al sector «porque el consumidor no sabe lo que está comprando ya que las etiquetas suelen ser muy confusas». La configuración de un gobierno estable podría ayudar a dar este salto cualitativo que necesita el sector de la miel «tenemos promesas de cambio, porque nos entra miel de fuera que es auténtica basura, aunque a nosotros esto nos beneficia, porque se nos reconoce nuestra calidad», espeta Bellido.

Rafael Bellido lleva su miel al norte de España y a varios países de la Unión Europea como Francia y Alemania. El parque natural Sierra de Andújar siempre se ha conocido por ser uno de los grandes productores de miel de Andalucía, pero Bellido avisa: «Este año hemos bajado un escalón por la mala cosecha». Rafael Bellido comercializa sus productos envasados desde 1987. Aplica su amplia experiencia adquirida en materia de apicultura, por varias generaciones de apicultores que han desarrollado su actividad en comunión con la naturaleza, aprovechando las ventajas de cuidar un entorno natural protegido como es la Sierra de Andújar en beneficio propio con una actividad casi en peligro de extinción como es la apicultura.

Rafael Bellido ha dado un paso más en la comercialización de sus productos, que hoy en día pueden encontrarse como delicatesen de cuidada factura y presencia en tiendas gourmet como es el caso de una de sus líneas más cuidadas de miel, Delic. Las 100 toneladas de producto que su firma transforma y envasa cada año cuentan con total garantía y tranquilidad de un producto cuya llegada al consumidor desde su extracción de la colmena ha sido supervisado por las mismas manos y los mismos ojos, ahora los de Rafael Bellido pero desde hace más de cien años por las anteriores generaciones de esta familia cuyo apellido está vinculado a la apicultura desde siempre. Esto le he permitido ganar varios premios.

Bellido también se ha involucrado en la organización de Óleomiel que conjuga el mundo de la miel con el del aceite de oliva con la idea de revalorizar ambos productos con una enorme implantación en la zona de Andújar y mostrar sus efectos saludables para así propiciar el incremento de su consumo.