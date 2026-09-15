Lopera vuelve al Medievo con su tradicional mercado

Lopera regresa a la época medieval a través de la celebración de su tradicional mercado, que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en ... el entorno de la fortaleza de esta localidad de la Campiña Norte jiennense, así como en el Paseo de Colón. La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, acompañada de la alcaldesa loperana, María del Carmen Torres, ha presentado esta iniciativa enmarcada en el programa 'Vive Castillos y Batallas' que impulsa la Diputación de Jaén.

Durante su intervención, la responsable del área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Administración provincial ha puesto de relieve la importancia de celebrar este tipo de eventos, «ya que permiten dar a conocer y poner en valor la historia de nuestra provincia, además del patrimonio que atesoramos». En esta línea, Isabel Uceda ha resaltado el papel de la Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén que impulsa la Diputación desde hace más de dos décadas y «con la que se ha permitido concentrar la oferta turística jiennense».

Lopera forma parte de los 26 municipios que integran la Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén. En este sentido, la responsable provincial ha destacado el compromiso de esta localidad con esta iniciativa, «a través de distintas actuaciones y eventos que se celebran a lo largo de todo el año». «Entre ellos se encuentra el Mercado Medieval, que ofrecerá una variada programación dirigida a todos los públicos y que se consolida como un gran acontecimiento cultural y festivo, además de convertirse en una ventana abierta a la historia y a la riqueza patrimonial de este municipio», ha apostillado Uceda.

Por su parte, la alcaldesa de Lopera ha agradecido el apoyo de la Diputación para la celebración del Mercado Medieval y ha detallado la programación prevista para el próximo fin de semana. Además de los tradicionales puestos de productos locales y de artesanía, este evento incluirá talleres dirigidos a todos los públicos, exhibiciones de forja, espectáculos de circo, fuego, magia y danza, cuentacuentos, demostraciones de vuelo de aves rapaces y visitas guiadas a la fortaleza loperana.