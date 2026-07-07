Lopera Rock consolida su crecimiento en la cuarta edición con artistas y grupos de renombre

El festival Lopera Rock ha vuelto a demostrar en su cuarta edición que se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del verano ... en la provincia de Jaén, reuniendo a un público entregado que llenó de ambiente, música y convivencia el Paseo de Colón. La edición de 2026 contó con un cartel de primer nivel encabezado por La Frontera, una de las bandas más emblemáticas del rock español; Alejo Stivel, voz inconfundible de Tequila y referente del panorama musical nacional; y el cierre de DJ Óscar de Pablos, que puso el broche final a una noche inolvidable.

Desde primeras horas de la tarde, el recinto respiró un ambiente festivo y familiar, con asistentes llegados desde distintos puntos de Andalucía y de otras comunidades, algunos tras recorrer hasta tres horas de camino para disfrutar de los conciertos. Este dato reflejó el creciente atractivo del festival y, al mismo tiempo, el orgullo de un pueblo como Lopera, que sabe acoger y hacer sentir en casa a quienes se acercan a vivir la música en directo.

Los conciertos hicieron vibrar al público durante toda la noche, en un escenario único con el Castillo de Lopera como telón de fondo, ofreciendo una experiencia que volvió a destacar por la calidad artística, la cercanía del ambiente y la excelente respuesta de los asistentes. La organización agradeció el respaldo del público, el trabajo de todas las personas implicadas en el desarrollo del evento, así como la colaboración de instituciones, patrocinadores y voluntarios que han hecho posible una nueva edición marcada por la convivencia, el respeto y el magnífico ambiente vivido durante toda la jornada.

Con la satisfacción del trabajo realizado, Lopera Rock ya mira hacia el futuro. Y como apunte final, el festival celebrará en 2027 su quinta edición, un aniversario muy especial para la organización, que ya trabaja con ilusión para seguir creciendo y ofrecer una programación a la altura de esta cita.