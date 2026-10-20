Lopera aprueba su Plan Especial y suspende las licencias urbanísticas para salvaguardad el territorio

Con la aprobación inicial de este Plan Especial, el Ayuntamiento ha acordado la suspensión por un plazo de tres años, de las licencias urbanísticas. Se ... trata de una medida para proteger el territorio, utilizando todas las herramientas legales de las que dispone el Ayuntamiento. No obstante, y por razones estrictamente legales, el Consistorio loperano exceptúa de la suspensión aquellas licencias que se encuentran en un avanzado estado de tramitación administrativa.

Esta circunstancia, que también podría conllevar importantes responsabilidades indemnizatorias para las arcas municipales, obliga al Ayuntamiento a actuar con responsabilidad y pleno respeto a la seguridad jurídica.

La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, ha puesto en valor el intenso trabajo, el esfuerzo técnico y el firme compromiso político que ha supuesto la redacción y culminación de este documento. «Hemos trabajado intensamente para encontrar una solución legal y eficaz, agotando todas las posibilidades que nos ofrece la normativa para proteger nuestro pueblo. Hemos cumplido con nuestros agricultores porque somos plenamente conscientes de que el campo es la vida de Lopera. Este Plan Especial no viene a frenar, sino a proteger su actividad y a blindar nuestro paisaje frente a desarrollos desordenados».

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la importancia de este logro, señalando que el Ayuntamiento de Lopera se sitúa a la vanguardia de la gestión urbanística rural, al dotarse de un instrumento de protección y desarrollo del que no todos los ayuntamientos disponen. «Es una herramienta pionera y privilegiada que otorga a nuestro pueblo una mayor seguridad jurídica e institucional. Sabemos que existe preocupación entre nuestros vecinos y compartimos su deseo de proteger nuestra tierra. Por eso hemos trabajado con rigor, responsabilidad y dentro de la legalidad para llegar hasta donde la ley nos permite, demostrando que con gestión, previsión y trabajo se puede proteger nuestra identidad olivarera y paisajística al mismo tiempo que se garantiza el futuro económico de nuestros vecinos»

El Plan Especial entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y, a partir de ese momento, cualquier ciudadano o profesional del sector podrá consultar todos los detalles técnicos del documento.