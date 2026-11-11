El libro 'Tu risa me hace libre' sobre la historia de amor entre Miguel Hernández y Josefina Manresa se presenta en Arjona

El libro 'Tu risa me hace libre', escrito por José Antonio Lucero y basado en la historia de amor entre el poeta Miguel Hernández y ... su mujer, Josefina Manresa, se presentó este martes en Arjona. El presidente de la Diputación de Jaén y alcalde de esta localidad, Juan Latorre, ha participado junto a Lucero y a Carmen Cordón, profesora de Lengua y Literatura y miembro del jurado del Certamen Literario 'Álvarez Tendero', en la presentación de esta novela cuyo título está escogido de un verso del poema 'Nana de la cebolla, de Hernández.

En este acto, Latorre ha mostrado su satisfacción porque la presentación de este libro se lleve a cabo en Arjona y se traslade posteriormente a otros municipios jiennenses, entre ellos, Quesada, municipio natal de Josefina. «La provincia de Jaén tenía que ser parada obligada del recorrido de José Antonio Lucero por España para dar a conocer esta novela, ya que Jaén es protagonista de la vida de Miguel Hernández, entre otras muchas razones, porque su legado está custodiado por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial», ha recordado Latorre.

En este legado figuran las cartas que Miguel Hernández escribió a Josefina Manresa y que forman parte de la base documental en la que Lucero ha sustentado el contenido de esta novela. Esta correspondencia «ha llegado hasta nuestro días gracias al enorme celo y cuidado con el que la propia Josefina las preservó, al igual que el resto del legado, incluso, jugándose su vida», ha recordado Latorre para remarcar la importancia de estas cartas no sólo de cara a conocer mejor la relación entre Miguel Hernández y Josefina Manresa, sino también para ahondar en la obra hernandiana y en el contexto político y social en el que fueron escritas.