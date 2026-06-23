Latorre destaca el impacto económico y turístico generado por el VI Salón del Caballo de Arjona

ANDÚJAR IDEAL ARJONA 23/06/2026 a las 11:32h.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha asistido al VI Salón del Caballo de Arjona que durante este fin de semana centra ... los focos del mundo ecuestre andaluz. Jinetes y amazonas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional se han dado cita en el Centro Ecuestre Oleorasa Tour en uno de los eventos más prestigiosos del calendario regional. En este espacio, donde ha estado acompañado por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, Latorre ha destacado la repercusión para Arjona y su entorno «ya que genera un notable impacto económico y turístico. Además, su celebración contribuye al incremento de la actividad de comercios, restaurantes y establecimientos turísticos, dinamizando así la economía local y reforzando la proyección de Arjona como destino de referencia dentro del ámbito ecuestre andaluz y nacional».

La Diputación de Jaén colabora en la celebración de este VI Salón del Caballo de Arjona que cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Arjona y de las Federaciones Española y Andaluza de Hípica. En el marco de este salón han tenido lugar tres concursos ecuestres, «pruebas con una elevada participación, lo que pone de manifiesto el crecimiento y la relevancia que está adquiriendo Oleorasa Tour como referente para aficionados y profesionales del mundo ecuestre», ha apuntado Latorre. En concreto, durante la noche del pasado viernes se celebró la XII Copa de Andalucía Doma Clásica adaptada paralímpica y ponis, con más de 30 participantes, mientras que en la jornada del sábado se ha disputado la VI Copa de Andalucía de Doma Vaquera, que ha reunido a destacados jinetes de toda la comunidad autónoma de Andalucía, y la VI Doma Vaquera Copa ANCCE, concurso a nivel nacional de doma vaquera que es puntuable para la Copa de España.