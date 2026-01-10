Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agea durante su visita a las obras de la calle. D. J.

Lahiguera mejora la calle Jacinto Benavente a través del PFEA

COMARCA ·

El diputado de Infraestructuras Municipales ha visitado estas obras en cuya financiación ha colaborado la Diputación

ANDÚJAR IDEAL

LAHIGUERA

Sábado, 10 de enero 2026, 14:42

El municipio de Lahiguera ha mejorado la calle Jacinto Benavente a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en cuya financiación colabora la ... Diputación Provincial de Jaén. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto a la alcaldesa de esta localidad, Inmaculada Morales, esta actuación que ha permitido la sustitución tanto de los acerados como de la calzada de esta vía, así como la renovación de las redes de abastecimiento y la instalación de señalización horizontal.

