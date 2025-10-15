Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CONTRERAS HA VISIUALIDO LAS OBRAS DE LA CARRETERA. J. A.

La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno

COMARCA ·

El delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, visita las obras de la A-321

ANDÚJAR IDEAL

COMARCA

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:43

Comenta

La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda destina 50.000 euros a diversas actuaciones en la carretera A-321, perteneciente al catálogo de carreteras de la Junta de Andalucía en la provincia, que une Arjona con Torredonjimeno.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha visitado esta vía para supervisar los trabajos que se están realizando «con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los conductores que transitan por ella, mejorando cunetas y también llevando a cabo labores de limpieza».

Las actuaciones que se están ejecutando en el término municipal de Arjona consisten, por un lado, en la demolición de una cuneta en el punto kilométrico 3+200, que será repuesta por otra revestida de hormigón, y la reparación de un talud, que presentaba erosión por los efectos del agua, con la ejecución de un muro de escollera. Igualmente, en el punto kilométrico 5 se está llevando a cabo la reposición de una cuneta revestida de hormigón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  6. 6 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  9. 9 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno

La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno