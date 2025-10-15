La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno

ANDÚJAR IDEAL COMARCA Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:43 Comenta Compartir

La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda destina 50.000 euros a diversas actuaciones en la carretera A-321, perteneciente al catálogo de carreteras de la Junta de Andalucía en la provincia, que une Arjona con Torredonjimeno.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha visitado esta vía para supervisar los trabajos que se están realizando «con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los conductores que transitan por ella, mejorando cunetas y también llevando a cabo labores de limpieza».

Las actuaciones que se están ejecutando en el término municipal de Arjona consisten, por un lado, en la demolición de una cuneta en el punto kilométrico 3+200, que será repuesta por otra revestida de hormigón, y la reparación de un talud, que presentaba erosión por los efectos del agua, con la ejecución de un muro de escollera. Igualmente, en el punto kilométrico 5 se está llevando a cabo la reposición de una cuneta revestida de hormigón.