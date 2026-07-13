La Junta mejora el firme de las obras entre Lopera y Porcuna
Fomento destina una inversión cercana a los 900.000 euros
ANDÚJAR IDEAL
COMARCA
El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha visitado las obras de mejora del firme que la Junta está ejecutando ... en la A-6175 (Lopera-Porcuna) con una inversión cercana a los 900.000 euros. Una actuación que, como ha explicado Contreras, «va a mejorar la seguridad vial en aproximadamente siete kilómetros del trazado que abarca desde el enlace con la A-306 hasta la entrada a Lopera». Estas obras están enmarcadas en el contrato de renovación de firmes de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Jaén, dotado con 17,5 millones de euros.
Además, el delegado territorial ha recordado que la Junta va a ejecutar en esta vía diversas actuaciones de emergencia con cargo al Plan Andalucía Actúa, con una inversión de en torno a 400.000 euros: «la más destacada es la subida de rasante en el kilómetro 13 tramo que discurre entre Lopera y el enlace con la A-4, para evitar la inundación que se suele producir con lluvias intensas». La Consejería trabaja ya en los trámites previos a esta obra de emergencia enmarcada en el Plan Andalucía Actúa, que comenzará a desarrollarse en próximas fechas.