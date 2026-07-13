La Junta mejora el firme de las obras entre Lopera y Porcuna

ANDÚJAR IDEAL COMARCA 13/07/2026 a las 19:05h.

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha visitado las obras de mejora del firme que la Junta está ejecutando ... en la A-6175 (Lopera-Porcuna) con una inversión cercana a los 900.000 euros. Una actuación que, como ha explicado Contreras, «va a mejorar la seguridad vial en aproximadamente siete kilómetros del trazado que abarca desde el enlace con la A-306 hasta la entrada a Lopera». Estas obras están enmarcadas en el contrato de renovación de firmes de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Jaén, dotado con 17,5 millones de euros.