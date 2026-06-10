La Junta licita la instalación de cinco ascensores en 30 viviendas públicas en alquiler en Arjona

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ha licitado las obras de ... accesibilidad en un conjunto de 30 viviendas públicas en régimen de alquiler del municipio de Arjona, en la provincia de Jaén. La actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 296.932 euros, se centrará en la instalación de cinco ascensores, uno para cada uno de los portales de este edificio de la Junta ubicado en la calle Blas Infante del municipio.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que «estas intervenciones ahondan en nuestra apuesta por contar con un parque público de vivienda más accesible, para que sus inquilinos puedan acceder de forma autónoma». Díaz ha recordado que, desde 2019, el Gobierno de Juanma Moreno viene trabajando para combatir las deficiencias de muchas de unas promociones afectadas por «numerosas barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de los vecinos». «Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas familias, dotando a sus viviendas de más confort y accesibilidad», ha añadido.

Estas obras cuentan con un plazo estimado de ocho meses para la ejecución de los trabajos. Las obras se llevarán a cabo en un edificio de tres alturas (bajo más dos plantas) situado en la calle Blas Infante, que hasta ahora solo se comunican a través de escaleras. El principal objeto de esta actuación consiste en la instalación de cinco ascensores, uno para cada uno de los cinco portales que engloban el edificio situado de la calle Blas Infante.

Las obras se completarán con la dotación de rampas de acceso a las viviendas de la planta baja, concretamente par las pertenecientes a los portales cuatro, seis, ocho y

diez. Los trabajos incluyen además la adaptación al marco normativo vigente del sistema de alumbrado de emergencias y de la señalización. Esta intervención se enmarca en el programa de accesibilidad que cada año impulsa la Junta de Andalucía para la mejora de su parque público. Este año se han destinado 2,6 millones de euros para la instalación de ascensores, rampas y vías de acceso, eliminando todo tipo de barreras arquitectónicas y mejorando a su vez las zonas comunes.