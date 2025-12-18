Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MIGUEL CONTRERAS Y MANUEL LOZANO CONVERSAN EN EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS. J. A.

La Junta inicia los trabajos de mejora del firme de la travesía de la A-6176 a su paso por Marmolejo

Comarca ·

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento del municipio abordan la cesión de la titularidad de esta vía, perteneciente a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Jueves, 18 de diciembre 2025, 20:34

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado los trabajos de mejora del firme de la travesía de la A-6176 a ... su paso por el término municipal de Marmolejo. Una carretera perteneciente a la Red Autonómica que une esta localidad con Arjona.

