La Junta inicia los trabajos de mejora del firme de la travesía de la A-6176 a su paso por Marmolejo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado los trabajos de mejora del firme de la travesía de la A-6176 a ... su paso por el término municipal de Marmolejo. Una carretera perteneciente a la Red Autonómica que une esta localidad con Arjona.

El delegado territorial de la Consejería en la provincia, Miguel Contreras, ha visitado las actuaciones que, como ha explicado, «ahondan en el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la seguridad vial en las carreteras de la provincia jiennense». «La prioridad es actuar ante aquellas deficiencias que los servicios técnicos detecten en estas vías de comunicación, que son fundamentales para el día a día de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos», ha subrayado.

La A-6176 presenta diversos puntos de afección al tráfico rodado por el mal estado del firme. Así, las obras que ya se ejecutan incluyen el extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC surf B 35/50 S, lo que permitirá reparar las deformaciones, grietas y la pérdida de material del tramo. La actuación, que cuenta con una financiación cercana a los 50.000 euros, también incluye la instalación de la señalética correspondiente, así como el repintado de los pasos de peatones.

En esta visita, Contreras ha adelantado que el Ayuntamiento del municipio «se ha comprometido a solicitar la cesión de este tramo de la A-6176, una travesía que es ya una avenida importante del municipio, con el objetivo de que se convierta en una vía urbana».