La Junta ejecuta obras de emergencia en tres caminos rurales de Marmolejo

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destina más de 14 millones de euros al arreglo de 257 caminos rurales de 78 municipios ... de la provincia de Jaén que resultaron dañados por el tren de borrascas del pasado invierno. Unas actuaciones que se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa de la Junta de Andalucía.

Tres de esos caminos rurales se ubican en Marmolejo. La delegada territorial de la Consejería en Jaén, Soledad Aranda, ha visitado una de estas actuaciones junto al alcalde de la localidad, Manuel Lozano, donde ha agradecido «la colaboración del Ayuntamiento para que las obras, a cargo del Gobierno andaluz, hayan podido licitarse con carácter de emergencia para poder recuperar la transitabilidad de los caminos de cara a la próxima campaña de recogida de aceituna».

El camino 'Nuevo de la Vía', que ha visitado Aranda, «presentaba tales daños causados por las borrascas que el firme estaba intransitable». Además, las obras de fábrica para la evacuación de las aguas se habían visto gravemente afectadas. Por ello, las actuaciones, que se encuentran al 70% de ejecución, están consistiendo en la mejora del firme, así como en la limpieza de badenes y pasos salvacunetas, además de la apertura de otras cunetas que estaban colmatadas y sin capacidad de gestionar la llegada de aguas al camino.

«Hablamos, por tanto, de obras muy necesarias para que los agricultores de Marmolejo puedan acceder a sus fincar en condiciones de seguridad», ha subrayado la delegada territorial, quien ha reiterado «el firme compromiso de la Junta de Andalucía con el sector primario jiennense».

Actuaciones regantes

El Plan Andalucía Actúa cuenta, además, con cerca de 2 millones de euros (1.904.471) para la rehabilitación de 28 actuaciones de 11 infraestructuras de regadío en la provincia de Jaén. Así, la Consejería de Agricultura destina más de 16 millones de euros para obras de emergencia con cargo a este plan, entre caminos rurales e infraestructuras hidráulicas.