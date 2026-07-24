La Junta ejecuta el arreglo de una decena de caminos rurales en la zona

Agua y Desarrollo Rural está actuando en la mejora de 11 caminos rurales del municipio. Un total de 10 corren a cargo al Plan Andalucía ... Actúa y el restante enmarcado en el Plan Itínere Rural.

La delegada territorial de la Consejería en Jaén, Soledad Aranda, visitó ayer dos de estas actuaciones para comprobar, junto al alcalde de la localidad, Francisco Carmona, el avance de las obras. Allí, Aranda ha subrayó el compromiso del Gobierno andaluz con el sector agrario de la provincia, y con el mantenimiento efectivo de estas infraestructuras, «vitales para el sostenimiento de la labor agrícola en una provincia eminentemente olivarera como la de Jaén», dijo Aranda

En esta visita, la delegada aludió al esfuerzo inversor de la Consejería para paliar los daños producidos en los caminos rurales por el tren de borrascas de inicios de año. «Una vez más, los agricultores de la provincia de Jaén tienen en la Junta de Andalucía a su más firme aliado», remarco la delegada. En Andújar, Soledad Aranda conoció los avances en las obras del camino rural 'La Zapera', englobado en el Plan Itínere Rural. Más de 125.000 euros van destinados a esta actuación que va a solventar los problemas del firme, muy deteriorado, así como las dificultades de drenaje, con la construcción de nuevos badenes transversales y escolleras.

Por otra parte, el Ayuntamiento destacó la coordinación entablada entre las administraciones para la recuperación de los caminos rurales afectados por las borrascas del pasado invierno. El alcalde, Francisco Carmona, subrayó que después de las tormentas llega el momento de reconstruir y poner de nuevo en funcionamiento los caminos rurales, destacando que la coordinación entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar está siendo efectiva para la rehabilitación de estas infraestructuras. En este sentido, agradeció el compromiso mostrado por la Junta de Andalucía con el municipio y, especialmente, con las zonas rurales que sufrieron importantes daños tras los temporales. El primer edil andujareño recordó que la actuación en el Camino de la Zapera se suma a las intervenciones que la Junta está ejecutando en un total de 11 caminos rurales del término municipal dentro del plan extraordinario de reparación por las borrascas.

Camino importante

Carmona añadió que el Ayuntamiento complementará estas actuaciones con una inversión municipal de 130.000 euros destinada al mantenimiento y mejora de caminos rurales durante este año, dando continuidad al trabajo realizado en ejercicios anteriores, cuando se actuó en más de 20 caminos del municipio andujareño.

La visita permitió comprobar el avance de las obras en el Camino de 'La Zapera', una infraestructura de gran importancia para el acceso a numerosas explotaciones agrícolas del término municipal y que forma parte del conjunto de actuaciones que se están desarrollando para recuperar todos los daños ocasionados por los temporales en el medio rural de Andújar

La delegada territorial también visitó las obras del camino rural 'Cagancho', ya en el municipio de Lahiguera, donde la consejería está interviniendo a través del Plan Andalucía Actúa. La actuación ha permitido eliminar todo el barro acumulado en el trazado, especialmente en las cunetas, así como la reparación de diferentes tramos con baldones y la reconstrucción del firme con zahorra artificial.