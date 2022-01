La Junta destina 60.000 euros para la rehabilitación y adecuación turística del refugio antiaéreo de Arjonilla

La delegada territorial de Turismo de la Junta en Jaén, Marián Adán, ha visitado esta mañana Arjonilla, una de las localidades jiennenses que ha resultado beneficiaria de las subvenciones que la consejería de Juan Marín ha impulsado para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de Andalucía (Patcul) para el ejercicio 2021.

En concreto, en el caso de Arjonilla han sido 60.000 euros los que se han concedido al Ayuntamiento para la recuperación y puesta en valor del refugio antiaéreo de la Guerra Civil española. El proyecto de actuación permitirá limpiar y adecentar ese espacio construido en ladrillo y que presenta «un perfecto estado de conservación», así como adecuar su entrada y salida.

El refugio, que se localiza en un «punto neurálgico» de la localidad, en el entorno del castillo y próximo al Palacio del Marqués de la Merced, es uno de los ocho documentados que hay en Arjonilla. Así, tras esta intervención, se unirá a otro que en la actualidad se puede visitar, en concreto, el que está excavado en arenisca y situado en la plaza de la Encarnación. «El objetivo de esta rehabilitación es que sirva de recurso turístico y educativo para la población en general, convirtiéndose en un reclamo cultural e histórico de la localidad que genere empleo y repercuta económicamente en la localidad. Todo ello redundará además en crear una oferta turística completa dentro del casco urbano e histórico para conocer al detalle los monumentos más importantes de Arjonilla», ha destacado la delegada en su visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde, Miguel Ángel Carmona.

Adán ha explicado que «con estos trabajos conseguiremos blindar este espacio histórico, y lo haremos teniendo en cuenta también la accesibilidad, una de las líneas clave para la Consejería de Turismo. Con ello, no solo protegemos el patrimonio de nuestros destinos, también mejoramos nuestros servicios y avanzamos para garantizar un turismo para todos, de excelencia y calidad», ha concluido la máxima responsable de Turismo en la provincia.

Adán, que ha tenido la oportunidad de conocer 'in situ' este refugio, ha destacado que «es uno de los lugares que más me ha impactado. No solamente es el sitio en sí, sino lo que supuso para la población en esos días de contienda. «Tenemos un firme compromiso por seguir trabajando para que el destino Jaén y Andalucía sean competitivos en el nuevo escenario provocado por la crisis que ha causado la pandemia del coronavirus. Por ello, respaldamos a la industria turística al completo, tanto a los empresarios como a las entidades locales para que puedan poner en marcha proyectos que diversifiquen y aumenten sus atractivos», ha destacado Adán.

En Jaén han sido once los municipios que han obtenido partidas de esta línea de ayudas Patcul, por un importe total que supera los 654.000 euros. A nivel andaluz, estas subvenciones, que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, tienen un importe superior a los 5,1 millones de euros.

Por último, la delegada ha incidido además en el «papel desestacionalizador» del turismo de interior, que ha experimentado un importante auge con la pandemia. Por ello, ha concluido que «desde la consejería que lidera Juan Marín llevamos tiempo poniendo en marcha medidas para apostar por este segmento y lo seguimos haciendo con estas subvenciones que van a poder recuperar su patrimonio y ponerlo en valor, desarrollando proyectos que dinamicen los municipios, generen empleo y ayuden a retener a la población».

Por su parte, el alcalde de Arjonilla ha agradecido la ayuda de la Consejería de Turismo, ya que va a permitir poner en valor y en conexión «elementos muy singulares» de la localidad, por lo que confía en que, tras esta actuación, el refugio antiaéreo sea «un recurso turístico más, junto a otros, ya consolidados, como el castillo, los museos, la cerámica o el aceite de oliva».