La Junta destina 125.000 euros al arreglo de un camino rural de titularidad municipal en Lopera

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía destina 125.000 euros a la mejora y rehabilitación del camino ... rural de la 'Pasada de Arjona a Lopera' con cargo al Plan Itínere Rural.

Un programa que, en la provincia de Jaén, suma algo más de 6,1 millones de euros para el arreglo de 53 caminos rurales en 53 municipio. Junto al Plan Itínere, el Gobierno andaluz destina cerca de 33 millones de euros para actuaciones en 171 vías agrarias de titularidad municipal en 88 municipios.

La delegada territorial de la Consejería en la provincia, Soledad Aranda, ha visitado el municipio loperano junto a la alcaldesa, Carmen Torres, para supervisar las obras que, ya en ejecución, van a «permitir el arreglo de un camino que se encuentra en mal estado, prácticamente carente de firme y sin obras de evacuación de aguas». Así, las actuaciones van a permitir ejecutar obras que permitan el tratamiento de las aguas que llegan al camino con «el objetivo de que sigan provocando daños en la vía».

Además, se va a reforzar el camino rural con diversos tramos de escollera con el objetivo de reforzar la seguridad en el tránsito de los agricultores de la zona. Aranda ha recordado que todas estas actuaciones incluidas en el Plan Itínere y en el Plan Itínere Rural «reforzamos el compromiso de la Junta, la clara apuesta por los pequeños y medianos municipios de una provincia como la de Jaén, eminentemente agraria, y en una época de especial relevancia como la actual, con el inicio de la campaña de recogida de aceituna».