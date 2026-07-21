La Junta avanza en la ejecución de las obras de emergencia en la A-420 de acceso a Marmolejo

La Consejería de Fomento y Movilidad avanza en la ejecución de las obras de emergencia en la A-420, una vía destacada que es el ... nexo de comunicación entre la A-4 y el municipio de Marmolejo.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa que «está suponiendo una inversión de más de 30 millones de euros en las obras que se ejecutan en la red de carreteras autonómicas en la provincia de Jaén y que demuestra la respuesta ágil de la administración autonómica para dar solución a los daños causados por el tren de borrascas», según ha indicado el delegado territorial Miguel Contreras.

Contreras ha visitado los trabajos que actualmente se desarrollan en la A-420 acompañado del alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, así como por técnicos de la Consejería y de las empresas que realizan las obras. El delegado territorial ha recordado que en algunos puntos de esta vía «se produjeron embalsamientos de agua debido a la falta o insuficiencia de drenaje transversal, por lo que se tuvo que efectuar el cierre al tráfico durante varios días».

Por ello, se están realizando actuaciones de una obra de drenaje así como la construcción de otra nueva que posibilite, como ha explicado el delegado territorial, «una mejor evacuación de las aguas cuando se producen lluvias, y de esta forma poder evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones».

Además, Miguel Contreras ha señalado que también se está actuando en la mejora del drenaje longitudinal a lo largo de los cuatro kilómetros de trazado de esta vía hasta llegar al casco urbano de Marmolejo, ya que las borrascas provocaron «graves daños en esta infraestructura que sirve para encauzar las aguas a lo largo de toda la carretera».

Por otro lado, también se ha detectado que «las grandes cantidades de agua caída durante el tren de borrascas y el estancamiento prolongado durante días en esta carretera han conllevado graves daños en la calzada». Por ello, y tras la evaluación de los daños, se han incluido en el Plan Andalucía Actúa a fin de poder acometer las actuaciones necesarias para poder proceder «a la reparación de los deslizamientos de taludes y a la reconstrucción del firme dañado y los fallos estructurales detectados a fin de dejar esta carretera en mejores condiciones de las que actualmente presenta y poder garantizar la seguridad a quienes transitan por ella», ha manifestado Contreras en su visita a las obras.

La Junta de Andalucía se ha valorado que estas actuaciones, que se completarán con «el repintado de marcas viales en los puntos afectados y a la reposición de barrera de seguridad dañada, supondrán una inversión de cerca de 500.000 euros y vienen a demostrar la agilidad de la administración autonómica y el compromiso del presidente Juanma Moreno con nuestra provincia y en concreto con las infraestructuras que sirven para vertebrar nuestro territorio y para dotar a estas carreteras de más seguridad», ha concluido Contreras.