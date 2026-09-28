La Junta adjudica la redacción del proyecto para la mejora de la A-311 entre Lahiguera y Fuerte del Rey

La Junta de Andalucía ha adjudicado la redacción del proyecto para mejorar el estado de la carretera A-311 entre los municipios jiennenses de Lahiguera ... y Fuerte del Rey. Se trata del segundo tramo de 14 kilómetros de la carretera A-311, un proyecto que se suma a las mejoras realizadas en esta vía, donde el Gobierno andaluz ha invertido ya 21 millones de euros en nuevos enlaces, mejora del firme y un tercer carril para vehículos lentos entre Andújar y Lahiguera. La Consejería de Fomento y Movilidad ha adjudicado la redacción del proyecto a la UTE Ingeniería Atecsur SL y AM Ingeniería, Urbanismo, Medioambiente y Calidad por 294.248 euros.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que con esta adjudicación «se da un paso más» en la mejora de la capacidad y la seguridad vial de la carretera que conecta Jaén con Andújar. En este sentido, ha afirmado que gracias a las actuaciones impulsadas por el Gobierno andaluz «se ha conseguido reducir el riesgo de accidentes en una carretera con un elevado tránsito de maquinaria agrícola». «Hemos actuado en un punto crítico, el más próximo a Andújar, con más de 8.000 vehículos al día y en el que apenas se había invertido anteriormente», ha afirmado.

Asimismo, Muñoz-Atanet ha subrayado que se trata de «una carretera estratégica» para la provincia y con la que «el Gobierno andaluz está plenamente comprometido». Al hilo de ello, ha explicado que se trata de una carretera que tiene una importancia singular porque, además de unir Jaén con Andújar, «constituye un eje viario de gran importancia porque conecta la Autovía del Olivar (A-316) con la Autovía del Sur (A-4)». El tramo de estudio comprende desde el kilómetro 27,4, en el término municipal de Lahiguera y donde concluyó la primera fase de obras, y el kilómetro 13+500, en el término municipal de Fuerte del Rey.

Esta carretera sufre un importante desgaste en el firme, además de tener numerosos accesos a parcelas agrícolas, por lo que hay mucha maquinaria agrícola que accede y circula por la vía a baja velocidad. Estos accesos directos tienen un impacto en la seguridad vial y en el nivel de servicio de la carretera. Además, esta carretera cuenta con un sistema de drenaje que debería mejorarse en numerosos puntos. La actuación proyectada contempla la rehabilitación del firme, ampliación de arcenes, mejora del drenaje y terceros carriles para vehículos lentos, entre otras mejoras.

Este proyecto dará continuidad a los 21 millones de euros invertidos en un tramo de ocho kilómetros en el tramo de mayor tráfico de la carretera A-311, que es la zona más próxima a Andújar. La Consejería de Fomento amplió en este tramo la carretera en más de tres metros, con arcenes el triple de anchos (1,5 metros) y la incorporación de bermas de un metro. Además, construyó dos kilómetros de tercer carril adicional para vehículos lentos para facilitar los adelantamientos en un punto crítico de la vía y redujo el riesgo de accidentes por la entrada directa de tractores a la A-311 con la reordenación de 54 accesos, que se canalizan ahora a través de diez kilómetros de caminos de servicio con salida a la carretera a través de cinco cruces en forma de T con carril central de espera (tres de nueva creación y dos remodelados), además de una nueva glorieta de acceso al polígono industrial situado a la altura del kilómetro 34, cerca de Andújar.

Por último, se dio una solución al incremento del tráfico que se produce en el cruce de la A-311 con la también carretera autonómica A-305 (Porcuna) mediante un paso a distinto nivel.

Las obras también supusieron la mejora integral del firme de la carretera mediante el uso de materiales asfálticos sostenibles Masai, que son menos contaminantes y más respetuosos con el entorno. Estas mezclas están producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares, como que al menos el 20% será material fresado procedente de carreteras deterioradas o el 0,5% de material reutilizado como polvo de neumáticos.