Jaén muestra la de los oficios en la conmemoración de los Días Europeos de la Artesanía

La provincia de Jaén sigue desarrollando esta semana un extenso programa de actos para conmemorar los Días Europeos de la Artesanía, para dar a conocer ... y acercar la singularidad y riqueza de cada oficio a la población. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha visitado hoy dos talleres artesanales, el del escultor Manuel López, en Andújar, y el de 'Cerámica Hermanos España Carreras', en Marmolejo.

La delegada ha estado acompañada en Andújar por los concejales Luis Villa y Antonio Torres, y en Marmolejo, por los ediles Pilar Lara y Francisco Pastor.¡ Mata Soria ha subrayado «la absoluta implicación» del sector en la celebración de esta efeméride, con un extenso y original programa «ideal para mostrar cada oficio y sus obras, que logra una mirada diferente a la diversidad y calidad de la creación artesana».

Escultura de altura

La obra y el taller del escultor Manuel López cuentan con una sólida y extensa trayectoria en Andújar. Un singular atelier, reconocido como Punto de Interés Artesanal en un excepcional enclave cultural y natural, en la carretera del Santuario, puerta de la Sierra de Andújar. Un espacio físico privilegiado que se complementa también con página web y presencia on line. Un arte que Manuel López lleva practicando y escudriñando desde hace más de tres décadas, aunque lo empezó a cultivar desde niño, cuando ya disfrutaba observando y dibujando su entorno.

Un licenciado en Bellas Artes que se especializó en escultura. Siempre en contacto con la materia, con la variedad de materiales, que adereza con su resolución artística, un reto en cada obra. El detalle, el color, el claroscuro también tienen toda la fuerza en su modelado. Un proceso creativo que le apasiona, el lenguaje en el que mejor de expresa en el que se entrega en cuerpo y alma. Además, esta concentración en materiales y formas va siempre acompañada y aderezada de otra base: de su amor y fascinación por el conocimiento, por la historia, la historia local y por los clásicos, los insignes escultores de la antigüedad. Y sigue leyendo, escuchando, observando, aprendiendo y avanzando.

En su taller realiza una amplia gama de trabajos: escultura civil, escultura religiosa, remodelación de edificios, figuras de decoración, joyería, y con muy diversos materiales: terracota, plata, bronce, mármol, piedra, hierro, madera… Autor de cuantiosas y prestigiosas obras, con sello local, iliturgitano, y también internacional. Un amante de su oficio, y también de otros oficios, del trabajo en equipo, con otros oficios y artesanos. Se entrega en cada obra como si fuera la primera, la última, la favorita, buscando la perfección en los ojos de la gente, de los que observan su pieza, conectar con el mundo porque sabe que estos ojos son la clave de que su lenguaje se entienda.

Cerámica tradicional y de vanguardia

Isabel María García es una alfarera y ceramista que lleva más de una década aprendiendo y perfeccionando en este oficio en el negocio familiar de Marmolejo 'Cerámica Hermanos España Carreras' en el que sigue desarrollando su vocación artesanal.

Isabel María García acaba de incorporarse al Registro oficial de Artesanos y sigue avanzando tanto en piezas tradicionales como en diseños de vanguardia, innovadores, originales y de gran belleza. Además elaboran azulejos decorados y murales. Este consolidado taller realiza una amplia gama de trabajos, todo tipo de cerámica tradicional y diseños de vanguardia de temática muy variada. Modelos iberos, étnicos, figuras típicas españolas y un largo etcétera, que a su vez en este taller hacen aún más singulares con colores intensos y muy cuidados. Una amplia variedad que se adapta al cliente, que también puede conocer y acceder a sus piezas en su tienda on line.