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LA DELEGADA EN LOS TALLERES DE ANDÚJAR Y MARMOLEJO. J. A.

Jaén muestra la de los oficios en la conmemoración de los Días Europeos de la Artesanía

ARTE ·

La delegada de Empleo visita en Andújar el taller del escultor Manuel López y en Marmolejo el de 'Cerámica Hermanos España Carreras', ejemplos de la calidad y variedad artesanal provincial

ANDÚJAR IDEAL

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Jueves, 9 de abril 2026, 19:29

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La provincia de Jaén sigue desarrollando esta semana un extenso programa de actos para conmemorar los Días Europeos de la Artesanía, para dar a conocer ... y acercar la singularidad y riqueza de cada oficio a la población. La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha visitado hoy dos talleres artesanales, el del escultor Manuel López, en Andújar, y el de 'Cerámica Hermanos España Carreras', en Marmolejo.

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Jaén muestra la de los oficios en la conmemoración de los Días Europeos de la Artesanía