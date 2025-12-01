Isabel Uceda es elegida secretaria del PSOE en Lopera

El PSOE de Lopera vivió una jornada de ilusión, renovación y regreso. Isabel Uceda ha sido elegida nueva secretaria general por unanimidad, y vuelve a ... tomar las riendas del partido con un mensaje claro y firme: «Lopera necesita compromiso, cercanía y un proyecto serio para seguir avanzando».

La nueva dirección combina caras nuevas en cargos clave como Secretaría de Organización con Pedro Vicente Infantes e Igualdad con María Cantero y la experiencia de militantes que ya la acompañaron en ejecutivas anteriores. Un equipo equilibrado, preparado y profundamente ligado a las necesidades reales del municipio. Un proyecto pensado para la gente donde Isabel Uceda recordó que el PSOE siempre ha sido el motor del progreso en Lopera de la mano de gobiernos socialistas.

Con firmeza, subrayó que «Lopera no puede esperar nada de quienes nunca hicieron nada por nuestros vecinos», en referencia a la Junta de Andalucía gobernada por el PP y a quienes se apoyan en discursos alarmistas para obtener rédito político. «Nosotros no hablamos de problemas para sacar ventaja. Nosotros trabajamos para solucionarlos», afirmó.

Uceda expresó un mensaje cargado de emoción y responsabilidad: «Vuelvo a la Secretaría General porque mi compromiso siempre fue total. Siempre he estado, siempre estaré y hoy lo refuerzo con este paso adelante y con un equipo que cree profundamente en Lopera. Me hace feliz poder devolverle a mi pueblo la confianza que me dio durante años. Y estoy orgullosa de mis militantes, el corazón de un partido que transformó Lopera y seguirá haciéndolo». Recordó que cada avance del municipio estuvo impulsado por el esfuerzo de muchos vecinos que, bajo las siglas del PSOE, trabajaron por un Lopera más justo, moderno y con oportunidades.

La nueva ejecutiva llega con una hoja de ruta clara y ambiciosa, basada en escuchar a los vecinos y retomar el pulso del progreso local. La elección de Isabel Uceda abre una nueva etapa, marcada por el optimismo y la convicción de que el PSOE de Lopera es el gran aliado del bienestar de sus vecinos. «Hoy se reactivan las ganas, se renueva la fuerza y volvemos a la esperanza» ha concluido Uceda.