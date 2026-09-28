El Iliturgi 2016 CF confirma que es el máximo candidato al ascenso a División de Honor

El Iliturgi 2016 CF ha corroborado en el primer mes de competición en la Primera División Provincial de Jaén que es el máximo favorito para ... el ascenso a División de Honor Andaluza. Es el único equipo que ha sumado las cuatro victorias y se ha quedado como líder en solitario. La UD Carolinense es el conjunto que está capacitado para disputarle el trono tras su brillante victoria en casa del Real Jaén B.

Los entrenadores de los equipos rivales que han mordido el polvo ante los azulgranas lo proclaman como el rival a batir. Guillermo Vilches, el técnico de la UD Cazorla, con el perdió en su estadio de Los Halcones ante los pupilos de Rodri, 0.-2, presenta al Iliturgi como el «mejor equipo de la categoría».

El entrenador del Campillo del Río, Silva, lo ve incluso como un equipo de la alta nobleza en División de Honor. Estas manifestaciones las hizo el pasado domingo tras perder ante el Iliturgi , 3-0, en el campo de fútbol José Luis Mezquita de Andújar. Por cierto, el Campillo del Río, uno de los equipos de moda del panorama futbolístico provincial, perdió en este choque su vitola de invicto.

Los iliturgitanos resolvieron el choque tras un primer periodo brillante donde asedió a su contrincante y se marchó al descanso con una cómoda ventaja tras los dos goles de su medio centro Paquillo. El segundo tanto fue protestado por los visitantes por una posible mano del autor del gol.

Una jugada de tiralíneas de los locales culminada por Adri Delgado en los primeros compases de la segunda mitad elevó el resultado definitivo. Los del Campillo del Río, con gran animación en la grada, se estiraron y crearon ocasiones ante un rival que las tuvo a la contra. Los de Silva reclamaron un penalti.

Pese al gran inicio de la competición, el técnico iliturgitano Rodri es consciente de que hay aspectos del juego que se deben mejorar, y se muestra satisfecho por el compromiso y solidaridad en defensa de sus jugadores. «Jugamos contra equipos que cuenta con buenos jugadores y el equipo sabe mostrarse firme», apela Rodri.

La directiva ha confeccionado una plantilla que le pretende dar ese salto cualitativo que le permita el ansiado ascenso para colocar por fin al conjunto azulgrana en categorías que merece por la gran historia que adorna a un club centenario. La entidad que preside Juan Segado se aferra a la estela positiva de resultados que mantuvo el equipo desde la llegada medido el pasado mes de febrero el técnico Rodri, en su tiempo un futbolista que salió de los juveniles del Iliturgi para subir al primer equipo donde su categoría le permitió ser un líder en el Linares que acechó el ascenso a Segunda División. Junto con Rodri, se han unido en la parcela técnica Álvaro Segado, Marcial y Raúl Laguna, personas con ADN Iliturgi.

El plantel está cimentado en jugadores de la localidad de un nivel contrastado como Pozo, Cayuela, Jago, Jorge Sanabria, Alejandro Lloris, Fran, Julio y Neki, a los que se suman el centrocampista Jorge Lloris que regresó a club de su ciudad tras militar durante dos temporadas en el Atlético Mancha Real de 3ª RFEF. En esta nómina de futbolistas del terruño han ingresado el canterano José Manuel y Sergio Granados y ha incorporado a jugadores de la provincia que han militado en División de Honor y 3ª RFEF como el lateral Juanjo, el extremo 'Chori', el centro delantero Adri Delgado, -un 'killer' que ha demostrado su capacidad goleadora en el Porcuna y Torreperogil- y Álex Peña. También ilusiona la incorporación del joven extremo bailenense, Antonio Rueda y la proyección de su joven valor Jago.