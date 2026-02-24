Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

RECIENTE REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN CON EL DISTRITO SANITARIO JAEN SUR. H. A. G.

El hospital Alto Guadalquivir incorpora 25 profesionales para reforzar su plantilla

SALUD ·

Esta ampliación obedece a la puesta en marcha del módulo Materno-Infantil el próximo mes

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 24 de febrero 2026, 20:40

Comenta

La Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha ... mantenido hoy un encuentro de trabajo sobre la Comisión de Movilidad del centro, marcando así el inicio del calendario de trabajo conjunto con las organizaciones sindicales para la apertura del nuevo Módulo Materno-Infantil.

