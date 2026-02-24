El hospital Alto Guadalquivir incorpora 25 profesionales para reforzar su plantilla

La Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha ... mantenido hoy un encuentro de trabajo sobre la Comisión de Movilidad del centro, marcando así el inicio del calendario de trabajo conjunto con las organizaciones sindicales para la apertura del nuevo Módulo Materno-Infantil.

Esta reunión constituye el primer paso de una hoja de ruta diseñada para que la incorporación de los 25 nuevos profesionales estructurales a las nuevas instalaciones se realice de manera ordenada, segura y transparente, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente. El objetivo no es solo poner en funcionamiento un nuevo espacio asistencial, sino garantizar que los profesionales que desarrollen su labor en él cuenten con las mejores condiciones de trabajo y con todas las garantías de seguridad.

Tras este primer encuentro, el siguiente paso será la reunión con la Junta de Personal del centro, órgano en el que se compartirán los detalles organizativos vinculados a esta nueva infraestructura y al refuerzo de plantilla previsto. Una vez concluidas las sesiones de planificación con la representación legal de los trabajadores, el proceso avanzará hacia una fase de supervisión técnica. Los delegados de Prevención realizarán visitas presenciales a las instalaciones para comprobar sobre el terreno que el nuevo entorno cumple con todas las garantías en materia de salud laboral y seguridad antes de su entrada en funcionamiento asistencial.

En paralelo, el hospital ha experimentado un incremento de su actividad asistencial. En 2025 se han realizado 2.508 intervenciones quirúrgicas más que en 2018, además de 85.000 pruebas diagnósticas, lo que supone 1.660 más que en el mismo periodo de referencia. En materia de inversiones, el centro ha incorporado recientemente un nuevo equipo de resonancia magnética, con una inversión de 1,5 millones de euros, y ha recibido 9,2 millones de euros destinados a infraestructuras y equipamiento desde 2019.

Asimismo, se ha reformado el área de Reanimación, se ha habilitado una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos y se han reordenado los espacios de¡ Urgencias, incorporando circuitos diferenciados para adultos y población pediátrica.

Con este proceso, desde el equipo directivo del Hospital de Andújar se reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, el fortalecimiento de su plantilla y el trabajo coordinado con los representantes de los trabajadores para garantizar una puesta en marcha segura y eficaz del nuevo Módulo Materno-Infantil.