El Hospital Alto Guadalquivir crea una sala a mujeres que sufren violencia de género

El Hospital 'Alto Guadalquivir' ha puesto en funcionamiento una nueva sala destinada a la atención de mujeres víctimas de violencia de género, un recurso específico ... diseñado para ofrecer un entorno seguro, confidencial y adaptado a las necesidades de las mujeres que atraviesan estas situaciones.

La sala está equipada y presta una atención integral, garantizando¡ privacidad, acompañamiento profesional, orientación y apoyo en el proceso de denuncia, además de una intervención sanitaria coordinada y especializada. Con motivo de la visita a estas instalaciones, junto a la directora gerente del hospital, Lucrecia Sánchez, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Elena González, destacó que el espacio supone un paso para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, «ofreciéndoles un entorno seguro y adecuado donde poder ser atendidas con dignidad, respeto y profesionalidad».

Datos

Desde su puesta en funcionamiento, la sala ha atendido 37 casos, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con recursos específicos dentro del ámbito sanitario para facilitar la detección precoz y la atención integral de las víctimas. El Hospital Alto Guadalquivir obtuvo el certificado Centro Comprometido contra la Violencia de Género en 2022.

Esta iniciativa surgió con la finalidad de revisar la situación de partida en la atención que reciben las mujeres víctimas de maltrato, así como sus hijos e hijas, por parte de profesionales sanitarios y no sanitarios del área, que procuraron y se afanaron en introducir pautas que permitan mejorar la calidad de la atención que se presta a este problema de salud pública tan importante y prevalente en la sociedad actual, ya que a menudo son los primeros en detectar casos de violencia de género y atender a las víctimas.